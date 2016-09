Osobni bankrot zatražilo 607 građana dužnih 267 milijuna kuna

Foto: Thinkstock

Od početka ove godine, kada je zakonom omogućen osobni bankrot, Financijska agencija (Fina) zaprimila je 607 zahtjeva za pokretanje izvansudskih postupaka koji prethode samom postupku stečaja pred sudovima, a od toga je do sada 230 postupka završilo neuspjelim sklapanjem sporazuma, pokazuju najnoviji podaci Fine.

Po podacima Fine, od 1. siječnja do 12. rujna pokretanje izvansudskog postupka zatražilo je 606 građana i jedan obrtnik, odnosno osoba koja obavlja samostalnu djelatnost. Ukupan iznos njihovih prijavljenih obveza dosegnuo je 266,9 milijuna kuna.



Do 12. rujna je 230 postupka završilo izdavanjem potvrde o neuspjelom sklapanju izvansudskog sporazuma. Po podacima Fine, najviše je takvih potvrda, njih 57 izdano u zagrebačkom savjetovalištu, a slijedi savjetovalište u Osijeku s 27 izdanih potvrda.



Uz zahtjev za pokretanje postupka, dužnik mora priložiti i popis svoje imovine te ukupnih neplaćenih obveza. Iz tih popisa proizlazi da su osobe koje su zatražile pokretanje postupka navele kako imajuukupno 2.536 vjerovnika, a duguju im ukupno 266,9 milijuna kuna.



Najviše postupaka pokrenuto je u savjetovalištu u Zagrebu - 322, a slijede Osijek s 55, Pula s 38, Rijeka s 35 te Split s 21 pokrenutim izvansudskim postupkom.



Podaci o iznosima prijavljenih obveza pokazuju da najveći iznos, 99,35 milijuna kuna prijavljenih dugova, otpada na savjetovalište u Zagrebu, a slijedi savjetovalište u Dubrovniku, u kojem je pokrenuto tek šest postupaka, ali je prijavljeni iznos dugovanja veći od 29,1 milijun kuna. U savjetovalištu u Virovitici prijavljeni su dugovi u ukupnom iznosu od 27,1 milijun kuna, u Osijeku 22,6 milijuna kuna, a u Puli 13,4 milijuna kuna.



Zakon kojim je omogućen osobni bankrot - Zakon o stečaju potrošača - stupio je na snagu 1. siječnja ove godine i po njemu taj postupak mogu zatražiti građani ili obrtnici, odnosno osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, imaju li manje od 20 vjerovnika, ne duguju više od 100 tisuća kuna i nad njima još nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak.



Postupke stečajeva potrošača vode sudovi, no zakon određuje da se prije pokretanja sudskog postupka u izvansudskom postupku pokuša postići nagodba između dužnika i vjerovnika, i to u jednom od 21 savjetovališta u sklopu Fine u svim hrvatskim županijama.



Izvansudski postupak traje najduže 30 dana od dana sastanka navedenoga u pozivu za sudjelovanje i iznimno se može produžiti za dodatnih 30 dana, a nakon isteka roka savjetovalište potrošaču izdaje potvrdu da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio. Takva se potvrda izdaje i u slučaju kada neki od vjerovnika, nakon objave poziva za sudjelovanje, izjavi da ne želi sudjelovati u izvansudskom postupku, pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja svoje tražbine.