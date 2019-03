Odlazak jaružala iz Pule više boli od odgode odluke jer se upravo on smatrao simbolom opstanka

Ministar financija Zdravko Marić smanjio izloženost države Uljaniku/Davor Puklavec/PIXSELL

Stečaj ili restrukturiranje Uljanika - u Vladi će odlučivati idući tjedan. Novi time out predviđen je i prije sastanka svih koalicijskih partnera u Vladi, tema na užem kabinetu nije uvrštena u dnevni red današnje sjednice.

No, politički konsenzus u vladajućoj većini za ovu odluku ne postoji, tek je jasnije utvrđen raspon između troškova stečaja i restrukturiranja. Kako je iznio ministar gospodarstva Darko Horvat, stečaj bi stajao 557 milijuna eura, a restrukturiranje 1,09 milijardi. Ta je cifra nešto smanjena u odnosu na početnih 1,4 milijarde, koliko je procijenio strateški partner Brodosplit, a Horvat se nada da će se te stavke u narednim danima ipak približiti.

Dosad nije bilo empatija

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić ističe kako konačnu odluku nije lako donijeti, te da vladajuća većina treba razgovarati sa strateškim partnerom Tomislavom Debeljakom, kako bi ih on uvjerio da se isplati sanirati brodogradnju. Većina koalicijskih partnera otvoreno zagovara stečaj, opravdavajući da empatije nije bilo ni u slučaju gašenja željezare ili rafinerije u Sisku ili da se novcem mogu povećati mirovine. No, paralelno je dio oporbe Vladi uputio potporu za restrukturiranje, a poglavito lokalni IDS i ostali članovi Amsterdamske koalicije.

Hladan tuš

Više od poruka političara u Uljaniku su kao hladan tuš doživjeli prve informacije o ishodu pregovora s Jan de Nulom, naručiteljem jaružala koji je raskinuo ugovor o gradnji i kanio naplatiti 124 milijuna eura jamstava od države. Postignuta je, prema neslužbenim informacijama, nagodba da mu država proda nedovršen brod i isplati 22 milijuna eura razlike procijenjene vrijednosti broda i njihove uplate Uljaniku.

No, očekivanje da će u Puli nastaviti s radovima nije realizirano, pa će prema ranijoj najavi belgijski naručitelj brod otegliti u Trst. Takvim dogovorom zadovoljan je ministar financija Zdravko Marić, kojem će se smanjiti izloženost državnog proračuna u slučaju Uljanik, no u Puli se upravo ovaj brod držao signalom opstanka, jer je za dovršetak kupac tražio uvjerenja da Uljanik ima dovoljno radnika i da će strateško partnerstvo startati na vrijeme da bi im brod bio isporučen do 1. rujna, bez novih kašnjenja.