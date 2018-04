Odgođena odluka o izručenju Ivice Todorića

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Odluka o izručenju osnivača Agrokora Ivice Todorića, koja je bila najavljena za petak, odgođena je za ponedjeljak, 23. travnja, rečeno je u Westminsterskom sudu u Londonu.

Na sudu, u njegovu odjelu za izručenje rekli su Hini da ne mogu davati službene izjave novinarima, ali su potvrdili informaciju da će odluka biti objavljena na ročištu u ponedjeljak u 11,30 sati po lokalnom vremenu (12,30 po srednjeuropskom) u nazočnosti Ivice Todorića.

Na ročištu održanom prije deset dana, 10. travnja, sutkinja Emma Arbuthnot je najavila da će donijeti odluku 20. travnja. Sada je to pomaknuto na 23. travnja. No, to je tek prvostupanjska odluka i do konačno odluke trebat će vjerojatno čekati između tri i šest mjeseci. Todorićeva obrana već je najavila da će u slučaju da bude donesena odluka o izručenju, tražiti dopuštenje za podnošenje žalbe.

Todorić je uhićen lani 7. studenog temeljem europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Hrvatska, a istog dana je pušten na slobodu uz jamčevinu od sto tisuća funti i mjere opreza.

Sudac je pustio Todorića nakon što je platio jamčevinu, te mu je oduzeta putovnica, mora nositi sigurnosnu narukvicu i javljati se policiji triput tjedno. Todorić i još 14 ljudi pod istragom su u Hrvatskoj zbog dužničke krize u Agrokoru, kompaniji koja u Hrvatskoj i regiji zapošljava 60.000 ljudi i nad kojom je nadzor preuzela hrvatska država.

Na ročištu održanom 10. travnja, saslušana su dva svjedoka Todorićeve obrane, ekonomski stručnjak koji se bavio tranzicijskim zemljama William John Bartlett i odvjetnica Jadranka Sloković.

Todorićeva obrana je kroz njihova svjedočenja nastojala dokazati postojanje političkih motiva za njegov progon, zatim da u Agrokoru nije bilo financijskih nepravilnosti te da državno odvjetništvo još nema dovoljno čvrstih dokaza za potvrđivanje optužnice pa bi slijedom toga Todorić, u slučaju izručenja, mogao u zatvoru čekati na presudu do tri i pol godine i da ne bi mogao platiti jamčevinu za obranu sa slobode jer mu je sva imovina zamrznuta.

Odvjetnica Clare Montgomery, koja je zastupala Hrvatsku, nastojala je dokazati da za kolaps Agrokora nije odgovorna politika nego njegov vlasnik Ivica Todorić. Ona je u svom izlaganju isticala da DORH ima sasvim dovoljno dokaza za kazneni postupak. Ona je rekla da za ovaj slučaj uopće nije važno koliko bi Todorić trebao čekati na suđenje nakon izručenja jer postoje čvrsti dokazi, dokumenti i svjedoci koji govore o njegovoj krivnji.