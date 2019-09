Uskoro kreće novi sustav: Ako imate televizor stariji od 2017. godine, možda vas čeka novi trošak

Foto: Getty Images

"Odašiljači i veze koji su nedavno dobili dozvolu počet će s emitiranjem 15. 9. , to bi trebalo početi sa Sljemena. Do 15. 11. će većina odašiljača raditi po novom sustavu, tako da će pokrivenost biti oko 97 posto", otkriva Ivo Majerski iz HAKOM-a.

Uz bolju sliku u HD rezoluciji, zahvaljujući novom sustavu, signal će biti jači i njime će se kvalitetnije pokriti više stanovništva, kažu u Odašiljačima i vezama.

Svi oni koji gledaju preko IPTV-a ili preko kabelske oni neće trebati ništa prilagođavati. Isto vrijedi i za satelitsku. Oni koji imaju televizore koji podržavaju novi sustav ništa neće trebati nabavljati. Svi drugi morat će nabaviti ili nove televizore ili set boxove, piše Dnevnik.hr

Novi televizori moraju imati oznaku DVBT2 HEVC. "Od 2017. godine pa do danas svaki televizor ima već ugrađen DVBT prijamnik, a za one televizore koji to nemaju može se kupiti TV prijamnik koji košta od 150 do 200 kuna", kaže prodavač Dado Kovačević.

Oko polovice kućanstava u Hrvatskoj danas prima signal digitalne zemaljske televizije. Očekuje se da će do trenutka potpunog prelaska na novi sustav 30. lipnja 2020. godine velik dio gledatelja biti spreman za prijam TV signala u novoj tehnologiji, poručili su iz ministarstva. No nije rečeno hoće li država financijski pomoći onim građanima koji će morati kupiti prijamnik, kao što se to radilo prije.