Od 1. siječnja 2017. uvodi se plaćanje posebnog poreza na rabljena vozila

Foto: Duško Jaramaz / Pixsell

Nove trošarine na motorna vozila neće potaknuti kupnju novih, nego uvoz polovnih automobila, ocjenjuju trgovci i prometni stručnjaci, prognozirajući da će prodaja novih automobila u Hrvatskoj sljedeće godine usporiti u usporedbi s ovom.

Prihvaćene izmjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila donose komponentu oporezivanja na temelju emisije ugljičnog dioksida (CO2). Tako će se posebni porez od 1. siječnja 2017. godine utvrđivati na temelju emisije CO2 izražene u gramima po kilometru, prodajne cijene vozila, snage i obujma motora i razine emisije ispušnih plinova.

Posebni porez za rabljena vozila plaćat će se u iznosu ostatka posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti motornog vozila na tržištu u Hrvatskoj.

Korekcije u stopama po kriteriju emisije CO2 i druge promjene trebale bi, po očekivanju Vlade, doprinijeti upotrebi ekološki prihvatljivijih i time efikasnijih motornih vozila s manjom potrošnjom, a u skladu s tim očekuju se promjene u sklonostima potrošača i prilagodba tržišta.

No, trgovci i stručnjaci ne misle tako.

Galić: Favorizira se uvoz rabljenih vozila

"To što su preko noći tri puta mijenjali prijedlog zakona pokazuje da Vlada nije znala što radi i što želi. Nije pogodila srž problema, a dizanjem trošarina pokušava napuniti proračun sa 60 milijuna eura. Zakon je napravljen tako da se favorizira uvoz rabljenih vozila", rekao je za Hinu Marin Galić, voditelj prodaje u maloprodaji tvrtke Emil Frey Auto Centar, koja prodaje vozila Mercedes.

"Nije se radio zakon koji bi pogodovao prodaji novih automobila, a već sada imamo 'groblje na cestama', vozni park prosječno stariji od 13 godina. Ministra financija pozivam da dođe na carinu i da vidi što se uvozi, uglavnom vozila starija od deset godina, pravi krš", tvrdi Galić.

Analize pokazuju da će na temelju novog izračuna trošarina, koji će se računati prema vrijednosti vozila ali i prema ispuštanju CO2, većina automobila poskupjeti. Jeftiniji modeli, pogotovo oni sa slabijim motorima starije generacije, koji ispuštaju veće količine CO2, poskupjet će nekoliko tisuća kuna.

Novi Renault Clio 1.2 (CO2 127 g/km) poskupjet će, primjerice, tisuću eura, dok će hrvatskim građanima jedan od najomiljenijih modela, Volkswagen Golf 1.6 TDI (CO2 98g/km) nakon novog izračuna trošarina biti skuplji oko 300 kuna.

S druge strane, premium Mercedesu S 500 cijena nakon novog izračuna trošarina skače s 1.118.700 na 1.156.696 kuna.

Bitno veća poskupljenja, dakle, očekuju kupce skupih automobila. Dodatno će se, naime, po novim stopama, oporezivati sva luksuzna vozila. Vozila skuplja od, recimo, 600.000 kuna, oporezivat će se stopom od 30 posto, umjesto dosadašnjih 14 posto.

Galić ocjenjuje kako "nije normalno" da su, primjerice, davanja za jedan Mercedes G klase, vrijednosti 600.000 kuna, dodatnih 500.000 kuna i navodi kako će država najviše izgubiti baš u segmentu prodaje najluksuznijih vozila, jer će kupci na nove automobile stavljati strane registracije, što se i do sada događalo.

Država će, kaže on, gubiti i na uvozu rabljenih automobila, jer se za više od 80 posto uvezenih vozila PDV plaća u zemlji iz koje se uvozi. Po njegovoj računici, uvezeni auto star tri do četiri godine, vrijednosti 10.000 eura, s CO2 od 130 grama, poskupjet će oko tisuću eura u odnosu na dosadašnje cijene.

No, to nije sve. Novo poskupljenje moglo bi uslijediti od rujna 2017. kada će proizvođači morati navoditi realnu, a ne friziranu potrošnju, ostvarenu u idealnim uvjetima.

Potrošnja, ali i svi ostali parametri ispusta, računat će se po strožem protokolu te se predviđa da će kod mnogih modela izmjerene vrijednosti skočiti 20-ak posto u odnosu na sadašnje pokazatelje izmjerene u idealnim uvjetima. To znači da će vozila ponovno poskupjeti.

Marušić: Licemjerna igra krupnog kapitala

Prometni stručnjak Željko Marušić smatra da će iduće godine prodaja vozila pasti, pogotovo onih koji se najviše prodaju, snage motora do 90 kilovata (kW).

"Ljudi koji vode ovdašnji sustav i smišljaju zakone žive u paralelnom svijetu. Budući da poskupljuju i nova i rabljena vozila, ljudi će se više odlučivati na uvoz rabljenih, za ono za što će imati novca", kaže Marušić. Smatra da je povećanje cijena na račun ispusta CO2 pogrešna i licemjerna igra koju štiti krupni kapital.

Smatra da bi najbolji potez države bio da su ukupna davanja na nova jeftinija vozila zaokružena na 25 posto.

Prema najnovijim podacima agencije Promocija Plus, u jedanaest mjeseci ove godine u Hrvatskoj je prodano 40.631 novo vozilo, što je 21 posto ili 7.024 komada više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Samo u studenome prodano je 2.826 novih automobila, 22,5 posto više nego lanjskog studenoga.

Pretkrizne 2008. godine prodano je 88.265 novih putničkih vozila i svi su očekivali da će se u sljedećih godinu-dvije, premašiti granica od 100.000 tisuća. No, već sljedeće godine, 2009. prodaja se prepolovila, na 44.918 vozila.

Porez na automobile plaćat će se prilikom registracije

Uz izmjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, Sabor je početkom prosinca u paketu zakona iz porezne reforme donio i novi Zakon o lokalnim porezima. Novost je tog zakona da će se od Nove godine godišnji porez na cestovna motorna vozila, starosti do deset godina, plaćati prilikom registracije u stanicama za tehnički pregled. Do sada se taj porez plaćao temeljem rješenja Porezne uprave, koje su vlasnici automobila dobivali poštom.

Iznosi tog poreza nisu se mijenjali pa će porez za vozila snage motora od 55 do 70 kilovata (kW) do dvije godine starosti iznositi 400 kuna, od dvije do pet godina 350 kuna, a od pet do deset godina starosti 250 kuna.

Za jača vozila, ona od 70 do 100 kW, porez na vozila do dvije godine starosti iznosi 600 kuna, dvije do pet godina 500 i pet do deset godina 400 kuna.