Objavljen priručnik za nastavnike o antikorupciji

FOTO: Press

Priručnik predstavlja trajnu vrijednost projekta koji je proveden u suradnji Hrvatske zajednice županija i Instituta za razvoj i međunarodne odnose financiranog od strane Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu.

Autori navedenog priručnika su dr.sc. Marina Funduk i mr.sc. Krševan Antun Dujmović te je prema njihovim riječima „cilj bio izraditi radni materijal koji nastavnici mogu koristiti u uvođenju i djelomičnom proširenju nastavnih predmeta materijalima vezanim uz borbu protiv korupcije“. Priručnik nije zamišljen kao potpuni kurikulum nastavnog predmeta već kao nadopuna već postojećih nastavnih predmeta, a namijenjen je nastavnicima društvenih i humanističkih znanosti koji predaju studentima koji se po prvi puta akademski obrazuju o antikorupciji.

Priručnik se sastoji od četiri modula. Prvi modul odnosi se na definicije, osnovne vrste, oblike te načine mjerenja korupcije, drugi fokus stavlja na Europsku uniju i borbu protiv korupcije (obrađuju se ključne institucije i dokumenti Europske unije u borbi protiv korupcije), treći je zamišljen kao prikaz iskustva Republike Hrvatske i borbe protiv korupcije, dok četvrti modul obuhvaća korupciju na svim razinama vlasti i u svim segmentima društva. Na kraju svakog modula navedeni su primjeri ispitnih pitanja koja sugeriraju što student/ica treba znati i razumjeti nakon određenog razdoblja učenja, odnosno poučavanja.

O projektu:

Provedba projekta ”Anti-corruption and transparency in public administration trainings for trainers and students” je započela 15. rujna 2017. godine i traje do 28. rujna 2018. godine. Projekt je financiran od strane Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj u sklopu Programa malih potpora (Small Grants Program). Tema projekta je antikorupcija s posebnim naglaskom na studente koji su tijekom ovog jednogodišnjeg projekta imali prilike učiti o antikorupciji i transparentnosti u javnoj upravi. Kako u srednjim školama i fakultetima ne postoji predmet ili tematska cjelina koja bi se bavila ovom problematikom, ovim su projektom bili educirani profesori koji bi željeli u svoj program uvrstiti i dio o korupciji. Profesorima je trodnevni trening na ovu temu održao istaknuti američki stručnjak iz područja antikorupcije Eric M. Uslaner sa Sveučilišta Maryland. Ukupna vrijednost projekata je 15 tisuća američkih dolara, od čega Hrvatska zajednica županija sudjeluje s 3 tisuće dolara.

Priručnik možete pogledati OVDJE.