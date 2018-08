Objavljen javni poziv: 25 milijuna kuna za javnu turističku infrastrukturu

Foto: Igor Šoban / Pixsell

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini namijenjen javnom sektoru – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za koji je osigurano 25 milijuna kuna.

„Ulaganjem u javnu turističku infrastrukturu stvaramo novu atrakcijsku osnovu i nove motive dolaska gostiju. Osigurali smo 25 milijuna kuna za javni turistički sektor, a uz plaže, centre i infrastrukturu namijenjenu aktivnom turizmu, od ove godine sufinanciramo izradu projektne dokumentacije za javna golf igrališta i žičare. Destinaciju osim smještajnih kapaciteta čine svi popratni sadržaji, cjelokupna infrastruktura te je stoga izuzetno važno da kontinuirano ulažemo u sve segmente koji u destinaciji čine cjelokupnu turističku priču.“ istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli.

Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije centara za posjetitelje i interpretacijskih centara te izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema (sukladno projektu „Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem“), javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta), uređenje i opremanje javnih zahoda na područjima velike koncentracije turističkog prometa te izrada projektno-tehničke dokumentacije za javna golf igrališta i žičare.

Ministarstvo turizma sufinancirat će do 80 posto, odnosno 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos sufinanciranja će ovisiti o indeksu razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – tako će I. i II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave i I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave imati pravo na sufinanciranje projekata u iznosu do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova, a ostale skupine do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova.

Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000,00 kn, a maksimalni iznos potpore iznosi 800.000,00 kn. Za sufinanciranje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara iznos se kreće od minimalno 100.000,00 kn do maksimalno 800.000,00 kn potpore. Sukladno projektu Vlade RH „Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem“, Ministarstvo turizma sufinancira i izgradnju, dogradnju, rekonstrukciji ili adaptaciju centara za posjetitelje i interpretacijskih centara na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema s minimalno 100.000,00 kn, a maksimalno 800.000,00 kn.

Ministarstvo turizma i ove godine će sufinancirati uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta s minimalno 100.000,00 kn, a maksimalno 300.000,00 kn po projektu. Nadalje, od ove godine će se sufinancirati uređenja i opremanja javnih zahoda (maksimalno do 300.000,00 kn tj. do 80 posto odnosno 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova) te izrada projektno-tehničke dokumentacije za javna golf igrališta (minimalnim iznosom sufinanciranja od 100.000,00 kn te maksimalnim iznosom do 700.000,00 kn) i izrada projektno-tehničke dokumentacije za žičare s minimalno 100.000,00 kn, a maksimalno 700.000,00 kn po projektu.

Javni poziv otvoren je do 21. rujna 2018. godine. Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce objavljeno je na službenim web stranicama Ministarstva turizma, na linku https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414 gdje će biti objavljeni i rezultati javnog poziva.