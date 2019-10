Novo ime Uljanik plovidbe - stari problemi

Brod Pomer, izgrađen u 3. maju, zaustavljen je u Maleziji radi naplate potraživanja/NEL PAVLETIĆ/PIXSELL

Izglasana je promjena imena tvrtke za Uljanik plovidbu, koja će se nakon registracije zvati Alpha Adriatic, a imat će novi statut i proširenu lepezu djelatnosti.

Iako će sama promjena imena otkloniti zabune oko identiteta društva, što se kao cilj i ističe u skupštinskim materijalima, čini se da to neće ublažiti negativne konotacije zbog uključenosti u tužiteljsku akciju Uljanik, u kojoj je ta pravna osoba po automatizmu obuhvaćena istragom. Novo ime postat će vidljivo najvjerojatnije u sklopu predstečajnih procedura. Kako se pulskom brodaru, navodno posve neočekivano i u 'pet do 12' izjalovila nagodba s kreditorima oko restrukturiranja postojećih financijskih obveza, i to, tvrde, u finišu pred ulazak novog inozemnog kreditora, to znači da na red dolazi isti sadržaj - pregovori u okvirima insolvencijskih procedura.

Nova Uprava tvrtke, zadnjih šest mjeseci vodi je Igor Budisavljević, prvi korak u smjeru otvaranja predstečaja već je učinila. Dan nakon skupštine te pošto se s time suglasio Nadzorni odbor, podnesen je predstečajni prijedlog Trgovačkom sudu u Pazinu, s čime je investicijska javnost upoznata iz jučerašnje obavijesti na Zagrebačke burze. Posrijedi je ekspresna reakcija Uljanik plovidbe, kao odgovor na akciju dijela stranih kreditora koji su, prema tom priopćenju iskočivši iz trasirane nagodbe, u jednoj malezijskoj luci i zaustavili brod Pomer radi naplate potraživanja.

Kako iz brodara navode, blokada broda protivna je postignutom visokom stupnju dogovora oko nagodbe sa svim domaćim i inozemnim kreditorima o restrukturiranju. Usto, navode i za sindikat inozemnih banaka predvođen Credit Suisseom, s kojim su surađivali 33 godine, da su iznenada i suprotno dobroj praksi, "jednostrano prekinuli pregovore". U Uljanik Plovidbi napominju i da je već bila potpisana indikativna ponuda novog inozemnog kreditora za refinanciranje kredita sindikata inozemnih banaka te da je najavljena dostava obvezujuće ponude refinanciranja 4. listopada.

Brod Pomer je sagrađen u 3. maju, navodno kreditom za koji je bilo izdano državno jamstvo. Kako je to jedini brod iz flote Uljanik plovidbe na kojem postoje upisane hipoteke inozemnih banaka, zanimljivo je pitanje otvara li se rizik za proračun vezano za aktiviranje jamstva. Nije jasno ni je li ova prekretnica u pregovorima tek rastući pritisak pojedinih kreditora vezano za konačni model nagodbe ili su pregovori za njih 'ad acta'. Trenutačno stanje moglo bi upućivati na mogućnost dogovora, najviše po nekima zbog činjenice da Pomer nije zaplijenjen.

No, s druge strane, predstečajni prijedlog i procedura koju dužnik traži izgleda da će upravo zbog prekida uslijediti zbog prevencije ovršnih mehanizama, pa tako i pljenidbe Pomera. To potvrđuju i u Uljanik plovidbi navodeći da se u prijedlogu plana restrukturiranja ne predviđa otpis potraživanja zaposlenika, pomoraca i dobavljača, već je po njima cilj kroz predstečaj osiguravati uvjete za dovršetak pregovora i ostvarenje efekata planirane nagodbe s kreditorima, radi daljnje opstojnosti društva i nastavka poslovanja.

Prema informacijama u vezi statusa pomoraca - ne postoje nikakvi problemi, što nam je potvrdio Neven Melvan iz Središnjeg ureda Sindikata pomoraca Hrvatske. "Pomorci su dosad uredno i na vrijeme plaćani pa nemaju nepodmirenih potraživanja. Istekom rujna dospijeva i plaća za kolovoz, a do nas dolaze pozitivne najave glede namjere da će biti podmirena", kaže Melvan. Inače, na skupštini je izglasana i odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom za dionice bez 'nominale', što se odnosi na 580.000 redovnih dionica ove tvrtke nominalne vrijednosti 400 kn, te na 77.212 povlaštenih dionica nominalnog iznosa 100 kn svaka.