Novi Zakon stupa na snagu: Ograničavaju se porezne olakšice za uzdržavane članove obitelji

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Od početka iduće godine krug uzdržavanih članova obitelji za koje obveznici poreza na dohodak mogu ostvariti poreznu olakšicu sužava se na djecu, roditelje i (bračne) partnere.

Bake, djedovi, unuci, praunuci, roditelji bračnih drugova, maćehe i očusi koje uzdržava punoljetno pastorče te bivši bračni ili životni partner kojemu porezni obveznik plaća alimentaciju više neće biti porezne olakšice.

Uzdržavani članovi obitelji osiguravali su ove godine 1750 kuna dodatnoga mjesečnog poreznog odbitka, odnosno svaki ponaosob 400 kuna veće neto plaće za one kojima je zarada oko državnog prosjeka do 600 kuna za one čija su primanja natprosječna.

Osim za djecu, bračne partnere i roditelje, olakšica će se moći koristiti za ostale punoljetne osobe samo uz dokaz skrbništva. Inače, porezna se olakšica može steći samo za članove obitelji koji raspolažu s manje od 15 tisuća kuna godišnjeg dohotka. Primjerice, studenti koji preko studentskog servisa zarade više od 15 tisuća kuna godišnje ili im godišnji iznos stipendije premašuje taj iznos prestaju biti olakšica svojim roditeljima.

Suženje kruga uzdržavanih članova izglasano je u poreznom paketu krajem prošle godine, a porezne bi vlasti tek trebale izdati uputu kako će provesti njihovo micanje iz poreznih kartica obveznika. Prema sadašnjim pravilima, za svaku promjenu podatka u poreznoj kartici (PK) potrebno je osobno doći u ispostavu porezne uprave i dostaviti potrebne dokumente, piše Večernji list.