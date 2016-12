Novi porezni skandal: Vlasnik Zare izbjegao platiti gotovo 585 milijuna eura poreza?

Foto: Reuters

Nakon što se otkrilo da je IKEA u veljači koristila nacionalne porezne sustave i zakonske neusklađenosti kako bi povećala profit i izbjegla platiti jednu milijardu eura poreza, Europska unija usvojila je mjere protiv izbjegavanja plaćanja poreza kako bi se osiguralo da tvrtke plaćaju poreze tamo gdje imaju svoje realne ekonomske aktivnosti. No, već u studenom uslijedio je novi porezni skandal u kojem je njemačka kemijska tvrtka BASF optužena za izbjegavanje poreza u iznosu od 923 milijuna eura tijekom posljednjih pet godina što je pokazalo da te mjere nisu dovoljne te je potrebno više reformi ako se želi osigurati pravedno oporezivanje. Sada je na pomolu još jedna velika porezna prijevara koju su ponovno otkrili zastupnici Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu. Ovoga puta riječ je o Inditexu, španjolskom modnom maloprodajnom divu, koji također posluje i u Hrvatskoj, a vlasnik je popularnih brendova odjeće poput Zare, Pull&Beara i Massimo Duttija.

"Danas smo u Europskom parlamentu javno obznanili istraživanje kojim smo otkrili da Inditex nije platio najmanje 585 milijuna eura poreza u razdoblju od 2011. do 2014. godine tako što je koristio agresivne metode izbjegavanja poreza na dobit. Izvješće pokazuje kako velike kompanije poput Inditexa imaju mogućnost same kreirati strukturu poduzeća koja iskorištava najniže porezne stope i manjak harmonizacije poreznog sistema na Europskoj razini. Zanimljivo, te su kompanije smještene u državama poznatima po veoma susretljivom poreznom zakonodavstvu. U ovom slučaju to su Nizozemska, Irska i Švicarska. Našim istraživanjima detaljno smo obuhvatili njihova financijska izvješća i otkrili kako je dio njihovog profita prebačen u Nizozemsku preko tzv. 'royality payments'. Takve vrste uplata vrše se od strane mnogih kompanija kako bi imale pravo korištenja određenog brenda. To je otprilike kao da plaćate svojim roditeljima da biste imali pravo koristiti svoje prezime. To je dobro poznat trik mnogim velikim poduzećima koja žele prenijeti profit u zemlje u kojima je porez niži. Također smo otkrili primjere irskih tvrtki u vlasništvu Inditexa koje su zabilježile milijunske dobitke, a nemaju niti jednog zaposlenika niti plaćaju porez na dobit“, komentirao je zastupnik iz redova Zelenih Davor Škrlec.