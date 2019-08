Novi ministar kreće u prve prodaje, na bubnju 5 paketa

Ponuđeni paketi su do jedan posto, a takvi će uglavnom biti i u narednim ciklusima/FOTOLIA

Uskoro kreću prvi privatizacijski postupci koje je odobrio novi ministar državne imovine Mario Banožić. Upravno vijeće CERP-a kojim on predsjedava održalo je sjednicu uoči godišnjih odmora i dalo zeleno svjetlo za prodaju dionica u ukupno pet tvrtki.

Prodajom preko ovlaštenog investicijskog društva na burzi u prodaju se daju dionice pulske grupacije Arena Hospitality, i to paket od 1 posto procijenjene vrijednosti 19 milijuna kuna, potom 0,93 posto dionica zagrebačkog FTB Turizma procijenjene vrijednosti 3,87 milijuna kuna, te rovinjske Maistre, čijih je 0,03 posto dionica procijenjeno na 1,04 milijuna kuna.

Javnim nadmetanjem ponudit će se i paket 0,70 posto dionica novigradske Lagune, s početnom cijenom od 252 kune po dionici, odnosno 1,56 milijuna kuna za cijeli paket. Istim postupkom na prodaju se daje i 0,17 posto dionica Tankerske plovidbe Zadar, s početnom cijenom od 1745 kuna po dionici ili ukupno za paket 1,62 milijuna kuna. U oba slučaja cjenovni korak nadmetanja je određen na pet tisuća kuna.

Još zanimljivih 'komada'

Ovo će po svemu sudeći biti i prvi privatizacijski pokušaji na koje se Hrvatska obvezala u okviru pripreme za uvođenje eura, a koji predviđa objavu natječaja za ukupno 90 tvrtki iz državnog portfelja. Proteklih tjedana razbacivalo se u medijima daleko većim brojkama za ovaj posao, pa slijedom toga i potaknulo velika očekivanja, no svi koji prate stanje u državnom portfelju znaju da to nisu realne brojke.

207 milijuna kuna CERP već zaradio od prodaje u prvih pola godine

Detaljan akcijski plan za realizaciju ovog zadatka još se, prema dostupnim informacijama, priprema, no prodaja se neće odnositi na strateške tvrtke, nego isključivo na manjinske udjele, do 25 posto, u tvrtkama iz portfelja CERP-a. CERP-ov portfelj se kroz dosadašnje privatizacije "ispuhao", no ima u njemu još uvijek zanimljivih "komada", a iako prodaje koje CERP provodi više ne pune stupce u medijima, u ovoj godini donesene su odluke o prodaji udjela u 75 tvrtki iz portfelja, a uspješno je realizirano ukupno 40 prodaja.

Ova statistika, koja bi de facto podrazumijevala da je najveći dio posla iz zadaće za ulazak u eurozonu obavljen, ne ulazi u evidenciju ispunjavanja obveza, jer su u pregovorima utvrđeni i rokovi za njezinu provedbu, a to je od 1. srpnja.

Logično bi bilo stoga da ove pokrenute privatizacije budu uključene u ukupan program, a koji će se po najavama realizirati kroz prodaju u tri vala s po 30 manjinskih udjela u svakome od njih. Prvih 30 udjela i dionica trebalo bi se u objavi za prodaju naći vrlo skoro, već u rujnu, a potkraj godine idućih 30 udjela i zadnji paket u prvom kvartalu 2020. Inače ovaj zadatak potrebno je obaviti kroz devet mjeseci, do 1. travnja, s tim da kriterij za njegovo ispunjavanje neće biti realizacija prodaje, budući da će to ovisiti o interesu tržišta.

Dosad najviše iz Dubrovnika

U prvih pola godine, inače, CERP je iz prodaje udjela u 40 tvrtki uprihodio 207,5 milijuna kuna. Zarada je stigla najviše od tvrtki s dubrovačkog područja - od prodaje većinskog udjela u Hotelima Maestral sveukupno 167 mil. kuna, te paketa u UTD Ragusa gotovo 50 mil.kuna), a prodajom putem burze najviše kuna donijele dionice Končara EI, za čijih je 0,41 posto CERP dobio više od 7 milijuna, te 0,02 posto dionica porečke Plave lagune koje su donijele 906 tisuća kuna.