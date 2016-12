Nove trošarine: Skuplji auti stariji od 10 godina

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Stupanjem na snagu novih trošarina na automobile 1. siječnja 2017. godine, prema kojem gotovo svi novi auti poskupljuju, na snagu će stupiti i Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila, koji donosi ministar financija Zdravko Marić.

Upravo će taj pravilnik, čiji prijedlog Carinska uprava još uvijek krije, među ostalim propisati i kolike će biti trošarine na polovne automobile iz unosa. Ali, Večernji list je u posjedu prijedloga Pravilnika u kojem se nalazi i nova deprecijacijska tablica prema kojoj će se određivati postotak pada vrijednosti rabljenog automobila i izračunavati umanjenje trošarina za polovne automobile u odnosu na nove.

Ta je tablica sada nužna budući da se prema novom Zakonu dio trošarine koji se plaća prema ispustu CO2 ne obračunava prema cijeni vozila kao do sada, pa se za rabljene aute mora uračunati pad vrijednosti.

Prema prijedlogu Pravilnika tako se propisuje umanjenje od pune trošarine prema mjesecima starosti polovnog vozila, pa će se tako plaćati, primjerice, od 96% pune trošarine za rabljeni auto od 0 do 1 mjesec starosti, pa sve do 19,32% trošarine za auto od 168 do 180 mjeseci starosti.

Izračuni trošarina prema novim pravilima pokazuju da će Hrvati i dalje ići po 10 godina stari Golf u Njemačku, jer za razliku od novog ekološkijeg VW Golfa 1,6 TDI s ispustom od 105 g/km CO2 koji zbog novih trošarina poskupljuje, visina trošarine za deset godina stari Golf 1,9 TDI s ispustom od 135 g/km CO2 ostaje na istoj razini. Prilično nelogično, budući da je intencija novog zakona da se na starija vozila koja više zagađuju plaća veća trošarina.

Ipak, u načelu, novi propisi donijet će poskupljenje većih i pogotovo velikih zagađivača koji ispuštaju više od 150 g/km CO2, a to su uglavnom starija vozila koja se u Hrvatsku unose iz EU.

Ne dramatično, ali ipak poskupljuju, a bitno veće trošarine na starija vozila kojim bi unos starih i “prljavih” auta, kojih se zapadnoeuropska tržišta žele riješiti, postao sasvim neisplativ, naša Vlada i ne može propisati zato što kao članica EU moramo poštovati praksu Suda EU prema kojoj se pri oporezivanju unosa rabljenih auta mora uzeti u obzir stvarna amortizacija vozila.

Primjerice, za 13 godina stari Mercedes C200 2,2 CDI iz 2003., vrijedan 55.000 kuna, koji ispušta 177 g/km CO2 na koji se sada plaća 10.450 kuna trošarine, od Nove godine će se plaćati 15.354 kune. Slično kao i na 11 godina stari Passat 2,0 TDI s ispustom od 156 g/km CO2 vrijednog 45.000 kuna, s dosadašnjih 7650 kuna na 11.038 kuna, piše Večernji list.