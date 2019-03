Nove tarife poduzetnicima poskupljuju struju 20-30%

Iznos računa bit će za trećinu viši/ Duško Jaramaz/PIXSELL

Opskrba strujom preko HEP Elektre u takozvanoj zajamčenoj usluzi za kupce iz kategorije poduzetnika od 1. travnja će poskupjeti za više od 20 posto, a pojedinim skupinama i 30-ak posto.

Nove tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom temelje se na nedavnoj promjeni metodologije za određivanje njihovih iznosa, a odluka Hrvatska energetske regulatorne agencije nedavno je objavljena u Narodnim novinama. Povećanje tarifa stručnjaci objašnjavaju rastom cijena na burzi električne energije u Budimpešti, ističući usto i lošu hidrološku situaciju kod nas protekle zime.

To se odrazilo i na gotovo 18 posto manje isporuke električne energije iz hrvatskih hidroelektrana u razdoblju od listopada do siječnja. A to ujedno znači povećanje ovisnosti o uvozu.

Komentirajući skoru primjenu viših tafira i razloge za to, Slobodan Pejnović za portal Lider je rekao kako je "to u principu u redu, ali da bi bilo u redu i da su cijene u Hrvatskoj padale kada su na burzi bile niske, odnosno padale". Da je to bio slučaj, kaže, "i sadašnja bi slika bila nešto drugačija. Ali mi se na burze pozivamo samo kad nam to odgovara".

Podsjeća i kako iz statističkih podataka EU proizlazi da su cijene struje za kućanstva kod nas među nižima u EU, tj. samo u šest država članica one su niže, ali istodobno smo prema cijenama struje za poduzetništvo oko sredine odnosno u gornjoj polovici europske ljestvice jer poduzetnici u čak 15 država plaćaju jeftiniju struju. Pejnović tako zaključuje da će konkurentnost naše industrije ovim poskupljenjem dodatno oslabiti jer je, ističe, "i ovaj puta pobijedio socijalni pristup".

Skuplja struja čeka, naime, i kućanstva, ali tek sredinom godine, a usto će poskupljenje biti osjetno manjih 6%. Inače, u HERA-i ističu da je stara metodologija za tarifne stavke za zajamčenu opskrbu bila pretroma, a u drugoj polovici 2018. dogodio se nagli porast cijena struje u veleprodaji. Novom metodologijom, kažu, žele i potaknuti kupce-poduzetnike da sklope ugovor o opskrbi s nekim od opskrbljivača na tržištu, gdje bi trebali moći ostvariti povoljniju cijenu.