Nova tramvajska pruga spajat će Kvaternikov trg i Zračnu luku "Franjo Tuđman"

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Projekt nove tramvajske pruge od Kvaternikovog trga do Velike Kosnice i dalje do Zračne luke "Franjo Tuđman", ukupne vrijednosti oko 100 milijuna eura, u subotu su na prvoj stanici nove trase, Kvaternikovom trgu, predstavili zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i njegovi suradnici koji su najavili da bi radovi trebali početi na jesen, a puni profil završiti kroz godinu i pol do dvije godine.

Pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Dinko Bilić rekao je da projekt predviđa četiri etape, a prva je od Ulice grada Vukovara do Kanalskog puta, odnosno do Savišća.

Za prvu etapu predviđen je rok od 45 dana za izraditi projekte, a zatim će se krenuti u raspisivanje natječaja pa se prvi radovi mogu očekivati na jesen. Trasa mora biti slobodna i svi objekti koji se nalaze na trasi će se rušiti. Imovinsko-pravni odnosi su ili u rješavanju ili su riješeni pa je tako i sa zgradom bivšeg kupališta na Kvaternikovom trgu koja ima dozvolu za uklanjanje.

Davor Paradžik, izvršni direktor tvrtke "Elektroprojekt" koja je s splitskom tvrtkom "Geoprojekt" dobila taj posao, objasnio je da se radi o projektu tramvajske pruge od Kvaternikova trga do Velike Kosnice, dužina trase je osam i pol kilometara, prijevozni kapacitet putnika je 1700 osoba u jednom satu i jednom smjeru, a procijenjeno vrijeme vožnje je 33 minute. Na trasi će, dodaje, biti oko 13 stajališta.

To je u odnosu na autobusni prijevoz duplo veći kapacitet i duplo kraće vrijeme trajanja puta, istaknuo je Paradžik. Najavio je da će u drugoj fazi od Velike Kosnice ići spoj do Zračne luke "Franjo Tuđman".

Gradonačelnik Bandić poručio je da će biti sretan kad se za dvije godine "budemo peljali sa Kvatrića, Avenije Vukovar, Kanalskog puta - dokle su tramvaji došli, za Zračnu luku i natrag. I biciklističkom stazom 23 kilometara".

To će biti jedan od najljepših poteza grada - i prometni i infrastrukturni, istaknuo je te dodao da će trasa od Kvaternikovog trga do Zračne luke biti dugačka 11 i pol kilometara.

Radnička cesta punog profila sa nadvožnjakom i podvožnjakom na Žitnjaku - Petruševec, koja će biti gotova do konca godine, bit će najljepša prometnica, a zagrebački tramvaj koji će voziti s Kvatrića do Zračne luke značit će nešto novo u prometu grada i dodatno pozicionirati Zagreb na karti europskih metropola, baš kao i kongresni centar koji se projektira, rekao je.

Svaki glavni grad koji nema zračnu luku, kvalitetnu, koji nema kontakt zračne luke sa centrom ili U-Bahn ili S-Bahn, tračnički promet, nije istinska europska metropola, smatra Bandić.

Podsjetio je da bi o toj pruzi mogli "samo sanjati" da prije 14 godina nisu ostavili trasu kad se radila Radnička cesta i Domovinski most. "Kad sam prije 14 godina predložio da se napravi pročišćivač otpadnih voda, uz koncesijski ugovor, onda smo 'u paketu' napravili Domovinski most. Tadašnji moji koalicijski partneri, a prije svega HSLS, imate zapisnike u Skupštini, su bili protiv. To sam uspio 'izlobirati' i napraviti", podsjetio je.