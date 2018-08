Nogometnom savezu 23 milijuna kuna iz državnog proračuna

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vlada je dala Ministarstvu turizma ovlast za sklapanje Sporazuma o podmirenju obveza Hrvatskom nogometnom savezu u ukupnom iznosu od gotovo 23 milijuna kuna, koje će isplatiti temeljem pravomoćnih sudskih presuda. Radi se o dugogodišnjem sporu koji je nastao zbog nepoštivanja ugovora o sponzorstvu koji je krajem 1999. potpisao tadašnji ministar turizma Ivan Herak. Herak se tim ugovorom obvezao da će Ministarstvo turizma iduće tri godine HNS-u kao glavni sponzor isplaćivati dva milijuna maraka godišnje, a HNS je zauzvrat trebao isticati znak, slogan i reklame hrvatskog turizma na centralnim mjestima na stadionu, semaforima i prostorima oko stadiona.

Od ugovorenog novca HNS je primio samo 600.000 kuna, a Herak je ubrzo nakon sklapanja tog ugovora uhićen zbog malverzacija.

U roku osam dana od dana sklapanja Sporazuma na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, iz razdjela Ministarstva turizma, Hrvatskom nogometnom savezu isplatit će se iznos od najmanje 22.971.718,83 kune, stoji u Vladinoj odluci. Daje se suglasnost Ministarstvu turizma za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini, za isplatu preostalog iznosa utvrđenog u Sporazumu, i to u 2019. godini u iznosu do 11.748.919,11 kuna, te u 2020. godini, u iznosu do 11.748.919,11 kuna uvećanom za dio zateznih kamata.