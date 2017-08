Njemački trgovački lanac TEDi debitira u Garden Mallu i Buzinu

Kompanija je osnovana u Dortmundu 2004. godine

Njemački trgovački lanac TEDi, koji već posluje u nekoliko srednjoeuropskih država, krajem kolovoza s dvije nove trgovine u Zagrebu kreće u pohod i na hrvatsko tržište.

Ulazak TED-ija u sklopu Supernova centra u Buzinu i Supernove Garden Mall potvrdila je Center manadžerica iz Supernove Zagreb Ines Bakić Zubak, dok iz TEDi-ja do zaključenja ovog izdanja nije stigla informacija o potencijalnom daljnjem širenju na druge lokacije u Hrvatskoj.

Snažan apetit

No, na njihovim se službenim stranicama i to na hrvatskom jeziku može pronaći i informacija da planiraju dosegnuti broj od 2000 poslovnica te da sa su u potrazi za adekvatnim nekretninama na atraktivnim i posjećenim lokacijama. Od osnivanja u Dortmundu 2004. godine širenje njihove trgovačke mreže obilježeno je prosječnim tempom od dva nova prodajna mjesta tjedno. Već su prvu fiskalnu godinu zatvorili sa 120 novootvorenih trgovina, a do 2006. godine brojka se popela na 400 te 2011. prelazi 1200 trgovina diljem Europe.

TEDi se danas smatra jednom od propulzivnijih tvrtki u ne-prehrambenoj industriji čija je tržišna pozicija, kako se može pročitati na njihovim službenim stranicama, osigurana mrežom od 1500 trgovina na čijim se policama nalazi oko 5000 proizvoda "po pristupačnim cijenama" i to šest zemalja diljem Europe. U svom asortimanu nude robu široke potrošnje, od proizvoda za kućanstvo i zabavu, pa do elektroničke opreme, igračaka te drogerijske i kozmetičke proizvode. Jedna od karakteristika na koju su u ovom lancu ponosni podatak je da trećinu asortimana nabavljaju od poslovnih partnera iz Njemačke i drugih zemalja članica Europske unije.

Brinu o održivosti

Posebnu brigu, ističu u ovoj kompaniji, vode o očuvanju okoliša pa su 2010. godine, među prvima u ovoj branši, u njemačkom Moordorfu izgradili TEDi podružnicu u skladu sa strogim zahtjevima GreenBuilding programa Europske komisije. Navedeno podrazumijeva učinkovitije raspolaganje energijom, odnosno korištenje suvremene tehnologije u zaštiti okoliša te korištenje obnovljivih izvora energije u rasvjeti i klimatizaciji.

Nakon toga su svoje sjedište u Dortmundu prebacili na 'zelenu' opskrbu energijom, a potom je isti pristup uz korištenje fotonaponskih sustava za opskrbu energijom i električnih kamiona postao standardom za sve TEDi-jeve poslovnice. Također su i jedan od supotpisnika udruženja trgovina Njemačke (HDE) kojim su se obvezali da će u skladu sa svojim mogućnostima smanjiti korištenje plastičnih vrećica na tržištima na kojima posluju.

Austrijanci na tronu

Supernova prva nakon velikog šopinga

Austrijska Supernova grupa početkom godine na hrvatskom je tržištu krenula u veliki šoping, preuzela je centar Garden Mall, retail parkove u Koprivnici i Sisku te retail park u Požegi, koji je još u projektnoj fazi. Osim toga, kako je Poslovni dnevnik u siječnju ekskluzivno doznao, preuzeli su i Centar cvjetni. Ovim preuzimanjima je grupa, u čijem su vlasništvu i objekti u Zagrebu-Buzin, Zadru, Šibeniku, Karlovcu, Sisku, Varaždinu i Slavonskom Brodu, postala vodeća tvrtka u Hrvatskoj po broju trgovačkih centara u vlasništvu.