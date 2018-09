Nakon 6000 konzola, širi se na 'uradi sam' mobitel, moći će ga sastaviti čak i djeca

Čak 95 posto svojih proizvoda izvozi, a kampanju grupnog financiranja za mobitel pokreće u listopadu/K. Štedul Fabac/PIXSELL

Nakon što je lani u mjesec dana skupio 100 tisuća dolara za prvu hrvatsku ručnu gaming konzolu MAKERbuino, mladi karlovački poduzetnik Albert Gajšak u idućih mjesec i pol dana kreće u novu, veliku kampanju grupnog financiranja, i to ovaj puta za prvi hrvatski 'uradi sam' (Do It Yourself) mobitel.

Zasad je poznato tek da će se zvati MAKERphone i da će se moći ne samo jednostavno sastaviti, već će i jednostavno programirati. Vjerojatno kroz grafičko sučelje. Albert Gajšak, osnivač i direktor tvrtke CircuitMess kaže da s mobitelom žele značajno proširiti svoje tržište. "Dosad smo prodali 6000 komada MAKERbuina što je za jedan Samsung mala serija, ali za startup iz Karlovca, koji sam osnovao s 18 godina i koji i dalje više od 95 posto svega što proizvede izvozi, mislim da je to odličan rezultat na koji sam jako ponosan", ističe Gajšak.

Dodaje da se MAKERbuino prodaje na Amazonu, eBayu i drugim velikim online trgovinama. Prije četiri mjeseca, kaže, počeli su ga prodavati i na Indiegogo Marketplaceu. Paralelno CircuitMess proširio je popis distributera. Za Hrvatsku i regiju ekskluzivni zastupnik im je Sancta Domenica. Gajšak navodi da imaju 20 distributera u više od dvadesetak država. Među inima, imaju distributere u SAD-u, Kanadi, Japanu, Južnoj Koreji, Njemačkoj i Austriji.

"Od tvrtke koja je živjela na početnom hypeu koji je stvorila uspješna Kickstarter kampanja postali smo samoodrživa tvrtka", kaže Gajšak. Tvrtka CircuitMess, u koju je investirao i Tomislav Car, suosnivač i direktor najveće hrvatske tvrtke za proizvodnju mobilnih aplikacija Infinuma, od Kickstarter kampanje dosad upeterostručila je prodaju. Broj zaposlenih povećao se na sedam stalno zaposlenih. Gajšak kaže da imaju daljnje velike planove.

Želi od svojih DIY uređaja stvoriti tehnologiju koja se može koristiti jednostavno poput Lego kockica. "Za to će mi trebati više ljudi, a nažalost, zato razmišljam o selidbi tvrtke u Zagreb. Iz Karlovca se nakon studija mladi mahom odseljavaju, a samo jedna zaposlenica nam se doselila", kaže Gajšak.