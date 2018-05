Najbolji poslovi tjedna: Zapošljavaju Fina, Pliva, Metro, Jysk, P&G, Aquapark Istralandia...

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

U suradnji s portalom posao.hr svakog tjedna donosimo aktualne vijesti sa tržišta rada. One uključuju najbolja radna mjesta koja su trenutno u ponudi po odabiru stručnjaka sa specijaliziranog portala za traženje poslova.

Financijska agencija (Fina) zapošljava Višeg specijalista za IT podršku poslovnom sustavu u Odjelu za odnose sa sudionicima i operativnu podršku, Nacionalni Klirinški sustav, Sektor usluga za financijsku industriju (m/ž). Vaši zadaci bit će podrška u obavljanju tehnološko analitičkih poslova, sudjelovanje u razvoju poslovnih modela, i dr. U pitanju je rad na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika. Opširnije potražite ovdje.



Pliva traži Stručnjaka za regulatorne poslove (m/ž). Kao član tima bit ćete odgovorni za koordinaciju i pripremu dokumentacija potrebne za registraciju, sudjelovanje u održavanju registracijske dokumentacije, i sl. Uvjeti su VSS ili minimalno 300 ECTS - farmacija, kemija, kemijska tehnologija, biotehnologija, veterina, medicina, i dr. Opširnije potražite ovdje.



Horus Business Consulting zapošljava Voditelja projekata za EU fondove (m/ž). "Cijenimo kvalitetne djelatnike i kontinuirano ulažemo u edukacije kako bi naši djelatnici bili što kompetentniji na tržištu. Iskustvo nam je pokazalo da je sinergija tima jedan od ključnih faktora uspjeha u našem poslu", ističu u tvrtki koja nudi mogućnost stjecanja novih znanja, vještina i profesionalnog razvoja. Opširnije potražite ovdje.



Medtronic je objavio oglas u kojem se traži "Office Coordinator and Country Manager Assistant" (m/ž) za područje Zagreba. Opširnije potražite ovdje.



P&G je objavio oglas u kojem se što prije traži "Finance Intern (m/ž)" sa zaposlenjem u Zagrebu. Opširnije potražite ovdje.



METRO Cash & Carry Hrvatska zapošljava Prodajnog predstavnika za dostavu (m/ž) u Splitu. Pozicija uključuje svakodnevne komercijalne kontakte i obilaske kupaca te redovito dnevno, tjedno i mjesečno izvještavanje o učinjenim posjetima kupaca. Za prijavu je potrebno minimalno SSS obrazovanje, a poželjno je 2 godine odgovarajućeg radnog iskustva, po mogućnosti u veleprodaji. Opširnije potražite ovdje.



Infoart Grupa: Traži se razvojni Java programer (m/ž) za razvoj i implementaciju transakcijskih sustava za mikro-plaćanje za strane i domaće klijente. Posebne pogodnosti su ulaganje u profesionalni razvoj kroz edukaciju, certificiranja, konferencije, seminare, kao i rad na izazovnim projektima za inozemne i domaće klijente. U pitanju je stalni radni odnos, a brzu prijavu možete ispuniti ovdje.



Aquapark Istralandia traži Suradnika u marketingu (m/ž). Opis posla: organiziranje i koordiniranje izrade svih promotivnih materijala (kataloga, brošura, letaka, cjenika...), izrađivanje raznih analiza, projekata, prezentacija, nagradnih natječaja i obrada podataka i ostalo. Za prijavu je potrebna viša stručna sprema, te dobro poznavanje njemačkog i engleskog jezika. Brzu prijavu ispunite ovdje.



Posao.hr za klijenta traži Direktora tehnike i održavanja (m/ž) za područje Istre i Kvarnera. U pitanju je održavanje cijele imovine (sve objekte, sustave, strojeve, aparate, alate i sve ostalo) hotela tako da uvijek ispravno funkcioniraju, a od uvjeta se ističe VSS, poželjno strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, kao i operativno poznavanje tehničkog odjela hotela i pripadnih poslova. Opširnije pronađite ovdje.



Jysk je objavio oglas u kojem se traži: Sales and Marketing Assistant for Croatia (m/ž). Opširnije potražite ovdje.