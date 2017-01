Nacionalne dozvole vodičima od 2018.

Turisti u razgledavanju Dubrovnika/Grgo Jelavić/PIXSELL

Hrvatska bi krajem godine trebala dobiti novi Zakon o pružanju usluga u turizmu koji se "pegla" više od godinu dana, a trebao bi uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s novom direktivom o paket aranžmanima, te konačno izjednačiti prava domaćih turističkih vodiča.

Zakon čije se donošenje očekivalo još za vrijeme vlade Zorana Milanovića, ovih dana opet kreće na usuglašavanje sa strukom, s agencijama i vodičima, no još je daleko od finalne verzije. U Udruzi hrvatskih putničkih agencija (UHPA) nadaju se da će biti izglasan do kraja godine, kako bi s primjenom počeo početkom 2018. "To je nekoliko mjeseci ranije od krajnjeg roka usklađivanja s Direktivom o paket aranžmanima, no početak godine mnogo je zgodniji za primjenu u turističkom sektoru, koji ljeti radi punom parom," kaže Boris Žgomba, predsjednik UHPA-e.

Kako je poznato, EU Direktiva o paket aranžmanima prilagodba je novim okolnostima u industriji putovanja nastalim pojavom i razvojem interneta. Fokus Direktive je na zaštiti potrošača, a postojeća pravila o putovanjima u paket aranžmanima potječu iz 1990. godine, prije pojave interneta i liberalizacije zračnih prijevoznika, kad je tržište usluga putovanja nudilo uglavnom unaprijed pripremljene odmore i kružna putovanja u paket aranžmanima.

Također, novi Zakon trebao bi uvesti jedinstvenu dozvolu za turističko vođenje na razini čitave Hrvatske. Hrvatski vodiči smiju raditi samo u županijama u kojima su položili ispite, dok to pravilo ne vrijedi za vodiče iz drugih zemalja Europske unije, koji svoje goste smiju voditi na području cijele zemlje, samo na temelju stečenih stručnih kvalifikacija u svojim zemljama, te bez obveze priznavanja tih kvalifikacija.