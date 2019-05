Ministarstvo umirovljenicima pojasnilo kako da rade, a da im se ne smanji mirovina

Foto: Getty images

Povodom natpisa u medijima koji se odnose na slučaj gospođe Vlastice Barišić koja je jedna od 10.000 umirovljenika koji su iskoristili mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje pune mirovine, Ministarstvo rada oglasilo se priopćenjem.

U njemu podsjećaju da je mjesečni osnovni osobni odbitak od 3.800 kuna u cijelosti neoporeziv.



"U konkretnom slučaju gđe Barišić, ukoliko je njena mirovina 2.329,26 kuna kako je navedeno u medijima, a dohodak od plaće 1.440, 00 kuna (1.800,00 bruto plaće minus 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje) gospođa Barišić ne treba platiti porez na dohodak. Međutim, postoji mogućnost da je gospođi naplaćen porez iz mirovine ukoliko se zaposlila i povukla svoju poreznu karticu sa HZMO-a pa je HZMO morao obračunati porez iz mirovine bez korištenja osobnog odbitka ili ukoliko ista nije napravila preraspodjelu osobnog odbitka u skladu s visinom ostvarenih primitaka na poreznoj kartici zbog čega osobni odbitak nije u cijelosti iskorišten. Porezna kartica je dokument temeljem kojega se računa osobni odbitak", objašnjavaju iz Ministarstva.

"Ukoliko gospođa ode u svoju ispostavu Porezne uprave prema mjestu prebivališta (ili putem sustava e-građani) te zatraži preraspodjelu osobnog odbitka i to u sljedećem postotku: 62% u korist HZMO-a (3.800,00*62%=2.356,00 kuna) i 38% u korist poslodavca (3.800,00*38%= 1.444,00 kuna) gospođa od sljedećeg mjeseca više neće biti u obvezi plaćanja poreza na dohodak.



Gospođa Barišić neće biti oštećena za porez koji je do sada platila jer će joj Porezna uprava po službenoj dužnosti u godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2019. godine koji se isplaćuje u kolovozu 2020. godine izvršiti povrat uplaćenog poreza na dohodak za 2019. godinu. Sve ovo vrijedi uz napomenu da su podaci koji su se pojavili u medijima točni i da gospođa Barišić tijekom ove godine neće ostvarivati dodatne oporezive primitke.



Ovo vrijedi za sve umirovljenike koji rade do pola radnog vremena uz punu mirovinu", kažu u Ministarstvu.