Zvali umirovljenike da rade, ali im nisu rekli da će dobiti manju mirovinu

FOTO: GettyImages

Kao i mnogi drugi umirovljenici, i Vlastica je malu mirovinu prisiljena 'podebljati' plaćom koju dobije za četiri sata rada dnevno, što je mogućnost koju, kao i drugi umirovljenici, ima od početka ove godine, piše Novac.hr.

No, nakon što joj je uplaćena prva plaća, Vlastica je doživjela pravi šok. Uvidom u stanje tekućeg računa shvatila je da je za prošli mjesec primila manju mirovinu od dosadašnje. Naime, dosad joj je mirovina iznosila 2.329,26 kuna. Po novom, za mirovinu joj se isplaćuje 1.949,23 kune.

Osim mirovine, za prošli je mjesec dobila i prvu plaću za rad u jednoj ustanovi za brigu o starim i nemoćnima, i to u bruto iznosu od 1.800 kuna. Upravo u tom dodatnom prihodu i leži problem.

U HZMO-u su joj objasnili da ostvarivanjem dodatnog dohotka mora plaćati porez na dohodak i prirez, kao i doprinose. Razlog je taj što je dodatnim prihodima prešla granicu neoporezivog dijela dohotka od 3.800 kuna mjesečno, pa joj se iznosi koji prelaze neoporezivi dio oporezuju. Porez na dohodak veći od 3.800 kuna plaća se po stopama od 24 i 36 posto, ovisno o iznosu. U slučaju umirovljenika, mirovine iznad 3.800 kuna oporezuju se po upola manjim stopama - 12 i 18 posto. Na sve to obračunava se i prirez, koji opet ovisi od jedne do druge lokalne zajednice. U slučaju Zagreba, on iznosi 18 posto, piše Novac.hr.