Ministar financija Marić najavio jako dobru vijest za Hrvatsku

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Europska komisija je u proljetnim ekonomskim prognozama zbog krize u Agrokoru blago smanjila ovogodišnju procjenu rasta hrvatskog gospodarstva s 3,1 na 2,9 posto, dok je za sljedeću godinu blago povećala procjenu s 2,5 na 2,6 posto.

Te procjene pokazuju da Vlada radi vrlo odgovorno i da su njene brojke i projekcije gotovo u potpunosti kompatibilne s europskim i svih drugih relevantnih aktera, kazao je Marić novinarima nakon sjednice Vlade.

"To nije prije bila praksa, brojke su se često napuhavale i nerealno planirale pa smo imali česte rebalanse i korekcije proračuna. Ovaj put to nije slučaj i vidimo tek male korekcije u projekcijama EK-a u smislu BDP-a na niže za ovu godinu i malo na više više za iduću godinu. Ali što se tiče fiskalnih brojki, možemo reći da je EK prepoznala ne samo projekcije i njihovu kvalitetu, nego i same rezultate", poručio je Marić. Osvrnuvši se na brojke za deficit i za javni dug, kazao je da je Hrvatska ispunila uvjete za izlazak iz procedure prekomjernog deficita, i da može očekivati izlazak iz te procedure.

Prošle je godine zabilježeno snažno smanjenje proračunskog deficita, na 0,8 posto BDP-a s 3,4 posto prethodne godine, a Komisija procjenjuje da bi se deficit ove godine mogao povećati na 1,1 posto BDP-a, uglavnom zbog utjecaja porezne reforme, dok bi 2018. trebao pasti na 0,9 posto. Javni dug trebao bi u ovoj godini pasti s prethodnih 84,2 na 81,9 posto BDP-a, a iduće bi godine mogao skliznuti na 79,4 posto.

Ministar financija je istaknuo i kako je u ovom trenutku prihodna strana proračuna manje-više na razini očekivanja, a pod kontrolom je i rashodna strana proračuna.

"U ovom trenutku stanje javnih financija, proračuna, a sada smo u pet mjeseci, još nismo došli ni do polovice godine, praktično što se tiče prihodovne strane manje-više sve je na razini očekivanja. Neki pojedini segmenti i porezni prihodi su čak i bolji. Rashodna strana, pa uvijek postoje neki izazovi, godina je duga, ali sve je pod kontrolom i nastavljamo s planom konvergencije te ćemo činiti sve da deficit svedemo na nižu razinu odnosno na onu fantastične 2016. godine", istaknuo je Marić.

Na niz upita oko Agrokora, uz ostalo i o kreditu koncernu koji se dugo čeka, ministar financija je odgovorio kako se treba strpjeti te kako će se možda već danas nešto znati.

Na upite kako komentira današnju odluku Vlade kojom je Državnom odvjetništvu (DORH) odobreno pet milijuna kuna za podmirenje troškova vezanih uz utvrđivanje mogućih nepravilnosti u Agrokoru, je li to nekakav dokaz da su financijska izvješća koncerna bila lažna i hoće li biti kaznenih prijava, ministar Marić je tek kratko odgovarao: "Sve ste čuli na sjednici Vlade, ništa se ne prejudicira".

Rekao je i kako na jutrošnjem sastanku u Vladi s izvanrednim povjerenikom za Agrokor Antom Ramljakom osobno nije bio te kako će biti upoznat s Ramljakovim izvješćem.

Na novinarski upit misli li da će sve oko Agrokora 'buknuti' za oko mjesec dana i da je sve ovo samo zatišje pred buru, kazao je da to "ne može i ne bi sada komentirao na takav način, bilo bi neodgovorno".

"Mislim da ljudi rade odgovorno svoj posao u mjesec dana otkako su imenovani povjerenik i njegova ekipa, mislim da rade i vrlo naporno. To se vidi i u određenim segmentima samog poslovanja Agrokora, a sigurno da izazovi i dalje postoje, što se vidi i iz danas objavljenih projekcija Europske komisije koja kaže da vidi potencijalno negativne rizike, pa primjerice i u prometnim gužvama na granicama, što se na sreću riješilo, turistička sezona je počela i vjerujemo da će to biti u redu. Uz to vlada nastoji rješavati i neke druge potencijalno negativne rizike", kazao je Marić.