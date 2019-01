Ministar Ćorić najavio poskupljenje plina: "U Hrvatskoj je on 20 posto ispod tržišnog prosjeka"

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Ćorić, najavio je poskupljenje plina. Ministar je kazao kako u ovom trenutku kućanstva u RH imaju plin po 20 posto nižoj cijenu u prosjeku od tržišne cijene plina.

Ćorić je RTL Direktu komentirao i temu Zelene knjige prema kojoj je Hrvatska orijentirana prema obnovljivim izvorima energije. "Naša orijentacija na obnovljive izvore energije sukladan je našim kapcitetzima i resursima. Govorimo o vodnom i resursu vjetra. Što se tiče plina, prema jednom od scenarija, a to je scenarij naše ubrzane energetske tranzicije, dolazi do smanjenja korištenja plina. I to do 2050. Prema drugom to smanjenje je neznato. Želim reći da je Hrvatska 40 posto potreba namirila iz vlastite proizvodnje, ona iz godinu u godinu pada 8 posto. Imajući to na umu, Hrvatska postaje ovisnija o uvozu plina. Upravo zbog te činjenice, kao i činjenice da je diverzifikacija energetskih pravaca u interesu EU-a, mi smo ušli u projekt", kazao je ministar.

Na pitanje je li se razmišljalo o plinskoj termoelektrani, ministar tvrdi kako je to jedno od potencijalnih rješenja povećanja konzuma. "Povećanje konzuma nose i veći industrijski objekti i u tom kontekstu na tome treba raditi. Što se tiče cijevi za Dalmaciju, morate imati na umu da je dio tzv. IAP-a i u kontekstu nimalo nije nebitna. Želim naglasiti je činjenica da se LNG na otoku Krku ne može i ne smije promatrati kao uzaludan projekt kao što neki žele imputirati, posebnice oni koji su protiv projekta. Oni koji su protiv njega, uz pretpostavku smanjenja proizvodnih kapaciteta Hrvatske, usmjeravaju Hrvatsku na punu plinsku ovisnost", kazao je te dodao da je interes građana Hrvatske da imaju plin u svakom trenutku.

'Doći će do korekcija cijena plina neovisno o LNG-u'

Na pitanje hoće li doći do poskupljenja plina, ministar je kazao kako u ovom trenutku kućanstva u RH imaju plin po 20 posto nižoj cijeni u prosjeku od tržišne cijene plina. "U posljednjih godinu dana, unatoč promjenama zakona na tržištu plina, učinili smo taj dio nefleksibilnim, no nakon ove plinske sezone ukoliko ne dođe do korekcije cijene plina na tržištu, doći će do korekcije cijene plina neovisno o LNG-u", kazao je Ćorić.