Luxury Real Estate postao najveći pojedinačni dioničar

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Građevinska kompanija Tehnika u 72 godini postojanja dotaknula je dno te kreće s oporavkom. Očituje se to kroz više stavki, pa tako i na rastu vrijednosti njezine dionice. Samo u proteklih nekoliko dana cijena je porasla s oko 120 kuna na više od 200 kuna, no u relaciji s cijenom od 28. kolovoza 2018. koja je iznosila 32 kn (prije predstečaja) zadnja je 6 puta veća. Jedinstveni su slučaj po tome u predstečajnoj praksi, na valu izgleda prave prekretnice u svjetlu najava strateškog partnera i dokapitalizacije te kako će društvo u budućnosti moći podmirivati obveze. Prema navodima direktora Tehnike Zlatka Sirovca, daljnje poslovanje ne bi trebalo biti upitno. Nakon što je Luxury Real Estate upravo postala najveći pojedinačni dioničar Tehnike, preuzevši oko 20% udjela od njezine ESOP tvrtke (radnicima koji su imali udjele novac je već sjeo na račun), glavno je pitanje je li kineski kapital, s kojim se navedeni dioničar povezuje, neizravno ušao u Tehniku. Što se transakcijske vrijednosti tiče, iznos se može kretati oko 10-ak mil. kn, no direktor Luxury Real Estatea Zvonimir Zlopaša nije bio dostupan za komentar. Inače, Zlopaša će nakon najavljene skupštine Tehnike u kolovozu postati i predsjednik Nadzornog odbora, tijela koje sudeći prema predloženim odlukama čeka velika rekonstrukcija.

“Mi trenutačno ne možemo na osnovu dokumentacije koju nam je Luxury dostavio reći je li riječ o ulasku kineskog kapitala. Ali možemo reći da će do listopada biti riješeno naše operativno i financijsko restrukturiranje”, kaže Sirovec.

U narednom razdoblju planiraju izići s izmijenjenim planom restrukturiranja. Prvi plan je predviđao 50%-tni otpis tražbina, a novi će i u tom dijelu biti korigiran. Sirovac zasad navodi da će vjerovnici biti upoznati na vrijeme glede svih pojedinosti te poručuje kako s vjerovnicima planiraju postići optimalni dogovor.

U prilog tome ističe projekte u najavi te posebno one veće vrijednosti. Posrijedi su novi investicijski projekti u Hrvatskoj koje se pripremaju financirati razni privatni investitori, od kojih se dio tiče otvaranja većih gradilišta u Zagrebu. Novi se poslovi procjenjuju na oko 300 milijuna kuna, pa će Tehnika ovog tjedna objaviti i prvi oglas za zapošljavanje u predstečaju. Planiraju zaposliti čak 50 novih radnika, što je još jedna iznimka od pravila kad je riječ o dužnicima kojima u tom postupku redovito ne treba kadrovsko pojačanje.

Prema zadnjem stanju zapošljavaju 383 radnika, odnosno na ovu su brojku spali tijekom proteklog razdoblja, u kojem je ipak jedan od ciljeva bio izbalansirati zastupljenost tehničkog kadra i proizvodnih radnika. U osvrtu na proteklo razdoblje u kojem su nestali veliki građevinari, što nije slučaj Tehnike, Sirovac navodi da su po sličnom principu nestali dinosauri; naime, kako kaže, ne opstaju najsnažniji organizmi, nego oni najfleksibilniji koji su sposobni ostvariti brze i kvalitetne prilagodbe.