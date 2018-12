Ljudi imaju potrebe ići van još se obrazovati za radne projekte, to nije problem

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Poslovna škola WU Executive Academy pri sveučilištu Vienna University of Economics and Business ima više od sto godina iskustva i reputaciju u obrazovanju osoba na izvršnim položajima te se ubraja u vodeća svjetska poslovna sveučilišta. Svake godine do 750 studenata na preddiplomskim studijima i 1200 menadžera i stručnjaka iz više od 85 država ondje studira.

Od 2013. do 2018. bilo je 27 alumnija iz Hrvatske, a ove godine još deset njih završava programe WU Executive Academy. Po broju polaznika iz Europe Hrvatska je na drugom mjestu, nakon Rusije. Koliko pohađanje programa ove škole može pomoći u razvoju karijere saznali smo od hrvatskih studenata i alumnijima WU-a.

Oliver Antišin, projekt menadžer tvrtke Andritz Metals u Austriji radi već osam godina. Nakon što je diplomirao na FER-u radio je u manjoj domaćoj tvrtki Intea, koja se bavila automatizacijom industrije i došao do sadašnje tvrtke.

“Andritz Metals ima 27.000 zaposlenih diljem svijeta, od čega je 3000 u Austriji i s njima sam počeo suradnju dok sam bio u Hrvatskoj zahvaljujući nekolicini projekata u Kini i SAD-u. Uskoro sam u potpunosti počeo raditi za njih i preselio se u Beč 2011. Počeo sam kao inženjer pa je uslijedio softvere development i sad sam u projekt menadžmentu i prodaji. Budući da sam imao puno doticaja s financijama, vođenjem, organizacijom posla brzo sam shvatio da mi iako imam odličan tehnički background, nedostaje taj ekonomski i biznis dio”, kaže Antišin.

Objašnjava kako je program WU Executive Academy koncipiran na dvije godine, prva je širi biznis dio, a nakon toga specijalizacija. On je odabrao projekt menadžment jer smatra da je to logičan smjer njegova profesionalnog razvoja. Ipak, napominje kako postoji mogućnost i da se kroz par godina odluči za nadogradnju znanja i u nekom drugom polju.

“Mogu reći da su moja očekivanja i više nego ispunjena. Nisam ništa znao o financijskom svijetu, nisam imao teoretsko iskustvo ni školsko znanje. Na ovom fakultetu različite aspekte toga što radiš povezuješ u cjelinu., razumiješ pozadinu, strategije, financijsku strukturu tvrtke i projekta i kroz to dobiješ bolju sliku poslovanja cijele tvrtke˝, pohvalio se Antišin.

Porezne olakšice za edukaciju

Vibor Skalamera, konzultant analitičar i developer IT odjela Erste grupe također je diplomirao na FER-u. Nakon posla u konzultantskoj tvrtki Adacta završio je u američkom SAS-u, softverskoj tvrtki koja prodaje svoja rješenja za poslovnu inteligenciju i izvještavanja.

“S tim softverima smo imali implementacije kroz različite tipove tvrtki poput osiguravajućih društva, banaka, statističkih ureda. Zbog blizine i poznavanja jezika, supruga i ja smo se preselili u Beč prije svega da bismo radili, a nedugo zatim upisao sam i WU Executive Academy. Beč je dovoljno blizu i baš zbog toga se lako mogu vratiti u Hrvatsku nakon što ovdje steknem znanje i iskustvo”, objašnjava Skalamera. Ove je godine završio program, a posebno ga je oduševila druga godina na kojoj sami izučavaju stvari i kroz networking s kolegama na godini mogu naučiti još više

Ivan Krofak, projekt menadžer u IC Group, završio je Građevinski fakultet nakon čega se odmah odlučio na Master program u Austriji. Nakon toga je u Beču radio za tvrtku koja se bavi tehničkim konzaltingom u projektima razvojnih banaka u vezi energije, energetske učinkovitosti i održive gradnje.

“Na zagrebačkom fakultetu nedostajala je povezanost između industrija i tema koje su vani već bile standard i aktualne. Na WU Executive Academy sam izabrao specijalizaciju Entrepreneurship and innovation, tražio sam nove alate koji će mi pomoći da budem efikasniji u svom poslu i da lakše baratam sa znanjima”, ističe Krofak.

Putovanja i iskustvo koje dobijete na njima vrijedi više od svih predavanja, barem tako tvrdi Krofak. Njegova grupa bila je u SAD-u gdje su posjetili startupe, vidjeli dinamiku njihova poslovanja, s kojim se problemima suočavaju i kako se s njima nose.

“Na to što mladi odlaze ne treba gledati isključivo negativno. To je proces koji se događa u Europi i koji je sasvim normalan. Postoje oni koji imaju potrebu i moraju otići, ali postoje i oni koji nemaju prilike u svojoj industriji, nemaju projekte tih veličina poput onih na kojima mogu raditi vani. I tržište u Hrvatskoj se počelo mijenjati, poslodavci su počeli ulagati u zaposlenike”, zaključuje Krofak.

Prednost koju ističu Skalamera, Antišin i Krofak je što je u Austriji u trendu radna fleksibilnost i poslodavci imaju sluha za vas. Također, to je država u kojoj se kroz povrat poreza vraća novac koji je uložen u edukaciju. Kako ističe Antišin, osim poreznih olakšica, država potiče i obrazovanje.

27 alumnija iz Hrvatske od 2013. do danas pohađalo programe ove bečke poslovne akademije, a još ih desetak ove godine završava edukaciju

“Porezne olakšice su im definitivno odlična stvar, a imaju i dopuste za obrazovanje, država to potiče i to u periodu od 12 mjeseci na četiri godine za doškolovavanje i tada nema troškova za poslodavca”, kaže Antišin.

Naučio upravljati ljudima

Damir Šprem, predsjednik Uprave Stambene štedionice, prije devet godina bio je jedan od prvih hrvatskih polaznika WU Executive Academy. Vidio je oglas za program u novinama.

“Kopkala me ideja da bih se htio i dalje razvijati i moja tvrtka Croatia Airlines mi je pružila podršku i financirala program. Učili smo po noći, nije bilo jednostavno, nas je iz osam zemalja bilo 40-ak u grupi. Neka prijateljstva s fakulteta traju i danas. Sustav je posložen da morate učiti, raditi, ali dobivate povratne informacije, dobar dio posla se obavlja timski”, prisjeća se Šprem.

Napominje kako su velika specifičnost fakulteta putovanja u inozemstvo koja omogućuju studentima da uče, istražuju, prolaze kroz razne poslovne modele i upijaju iskustvo i od profesora i lokalnih menadžera.

!Svakodnevno koristim znanje koje sam tamo stekao. Teoretski sam najviše napredovao i naučio kako upravljati ljudima, stati na čelo, voditi tim˝, ističe Šprem.

Lani je njegov sin Lovro, student Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, odlučio provesti semestar na WU Vienna. “On je oduvijek bio proaktivan, sam si je složio da ode u Ameriku s 15 godina i bude u njihovom internatu i time je probio led i samo nastavio u tom smjeru. Odabrao je WU Executive Academy i u šest mjeseci naučio je više nego mnogi u Hrvatskoj na cijelom fakultetu”, poručuje Šprem.