Lidl financirao gradnju mosta u Krapini s 1,6 milijuna kuna

Foto: Foto press

Trgovački lanac Lidl Hrvatska, u suradnji s Gradom Krapinom, izgradio je most kojim je omogućeno kvalitetnije povezivanje dijelova stambenih i poslovnih zgrada razdvojenih rijekom Krapinicom. Mostom se prometno povezala Ulica Frana Galovića s Ulicom dr. Franje Tuđmana, a ujedno je i rasterećen promet u centru Krapine. Vrijednost projekta iznosi cca 2 milijuna kuna od čega je Lidl donirao 1.600.000,00, a Grad Krapina je izdvojio 400.000,00 kn.

Radovi na izgradnji mosta koji se nalazi tik do Lidlove trgovine trajali su od 1. travnja do 31. srpnja ove godine, a osim same izgradnje mosta, obuhvaćali su i uređenje dijela obale rijeke Krapinice s obje strane te uređenje kolnih i pješačkih prilaza okolnih stambenih zgrada. Prednapeti armirano-betonski most ukupne je duljine 26,20m, svijetlog otvora (raspona) 19,20m te ukupne širine 9,9m u što ulazi prometni kolnik širine 6,40m i pješački hodnici širine 1,75m. Most je već postao popularan među stanovnicima Krapine, koji ga od milja zovu „Lidlov most“.

Gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović nije krio svoje oduševljenje ovim projektom: „Suradnja s Lidlom od samog je početka bila izvrsna – od otvaranja trgovine u Krapini pa do izgradnje mosta. Kada bi sve suradnje bile takve, gdje bi nam bio kraj! Ovaj je most donio brojne pogodnosti za sve stanovnike Grada Krapine – najveća prednost odražava se u povezivanju dviju obala rijeke Krapinice, više kvalitetnog vremena, manje troškove goriva, a kako stvari stoje on je postao i omiljeno mjesto za fotografiranje i građana Krapine i turista. Posebice navečer, kada ljepota mosta najviše dolazi do izražaja. Već vidim da će uskoro postati nezaobilazan simbol Grada Krapine. Hvala Lidlu što je prepoznao i odgovorio na potrebe Grada Krapine!“

Tvrtka Lidl posluje u Republici Hrvatskoj od 2006. godine, otkad je svoju prodajnu mrežu proširila diljem Hrvatske otvorivši 89 trgovina, 2 logističko-distributivna centra i zaposlivši gotovo 2000 zaposlenika. Lidl u Krapini otvoren je 2012. godine, tada kao 79. Lidlova trgovina.