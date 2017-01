Leasingu od siječnja život lakši, ali ostaje niz pitanja

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

U lepezi poreznih izmjena koji početkom siječnja stupili na snagu, država je naposljetku uvažila dio primjedbi poreznih nedoumica s tržišta leasinga, no neke ključne rješavat će se, čini se, u budućnosti. Na radost domaćih leasing kompanija, konačno u povijest odlazi konfuzni tretman posebnog poreza na promet motornih vozila, a u dijelu izmjena u sustavu PDV-a ispravljen je nepovoljni položaj koji su tvrtke iz tog sektora imale u odnosu na druge tržišne igrače.

Dulje od godinu dana iz leasinga apeliraju na državu da riješi komplikacije s posebnim porezom na motorna vozila čije su one obveznik. Premda leasing ima pravo prebaciti taj namet na primatelja leasinga od kraja 2015. na snazi je bio uvjet da se prevaljivanje moglo provesti samo ako je obračun bio u kunama i po posebnim tablicama pada vrijednosti. U praksi je to, međutim, značilo da je leasing morao za jedno vozilo raditi dva ugovora s dva otplatna plana, jedan za nabavnu vrijednost vozila, a drugi za porez. U suprotnom, taj porez se ne bi mogao prevaliti već bi razmjerno ulazio u osnovicu PDV-a, uz konstantnu mogućnost da nadzor poslovanja utvrdi da društva ne posluju sukladno propisima.

Dupliranje poreza

“Na to smo upozoravali cijelu godinu, tražili sastanke i urgirali preko Udruženja pri HGK i Vlada je uvažila naše primjedbe”, zadovoljna je predsjednica OTP leasinga Renata Pondeljak. Za budućnost ipak ostaje niz tema. Ključna primjedba koja je naišla na gluhe uši države je da je, kod financijskog leasinga fizičkih osoba koje vraćaju objekt financiranja, leasing dužan obračunati PDV na preostalu vrijednost što oni smatraju dupliranjem PDV-a. Za razliku od, primjerice, povrata robe trgovcu koji vraća novac i time stornira obvezu PDV-a, leasing zbog neplaćanja korisniku oduzima objekt leasinga.

Tada nastaje paradoks: kako nema povrata novca (jer je to vlasništvo leasinga) ostaje mu porezna obveza. Drugim riječima, da stornira PDV leasing bi morao platiti korisniku s kojim raskida ugovor zbog neplaćanja. Bez rješavanja tog pitanja leasing kompanije kod financiranja nabavke automobila ostaju u nepovoljnijem položaju od banaka jer je taj proizvod u startu za njih rizičniji.

Plavi dizel za budućnost

Na stolu će se naći i trošarine jer država traži da leasing kao vlasnik uplati trošarine na gorivo ako korisnik bude uhvaćen u ‘točenju’ plavog dizela. “Suština je da se razdvoji vlasništvo od korištenja jer je to među najvećim problema leasinga koji u poreznim i drugim zakonima još nije prepoznat do kraja. Šteta što nije u nije prošlo, no drago nam je da ipak ima pozitivnog pomaka”, zaključuje Pondeljak.