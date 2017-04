Kako biti među tisuću i pol najsretnijih građana kojima država subvencionira kupnju prve nekretnine?

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Utrka za stanovima je počela. No, državnu subvenciju dobit će samo tisuću do tisuću i pol najsretnijih građana.

"Oni koji budu brži ti će prije dobiti subvenciju", otkriva pomoćnik ministra za graditeljstvo Danijel Žamboki, piše RTL.

Država bi tako četiri godine plaćala pola rate kredita za prvi stan ili kuću, u vrijednosti do 1500 eura po četvornom metru. Za to se, primjerice, u Splitu mogu naći samo rabljeni stanovi u rubnim dijelovima grada. Cijena kvadrata, primjerice, u zgradi u središtu Splita je do 3000 eura.

U Ministarstvu graditeljstva kažu da su baš htjeli potaknuti kupnju rabljenih stanova i kuća. A cijenu stana ionako određuje kupac.

"Građani mogu kupiti skuplji stan od 1500 eura po kvadratu, međutim subvencionirat će im se samo do 1500 eura", objašnjava Žamboki.

Takve subvencije, smatraju stručnjaci, uzdrmat će napokon stabilizirano tržište nekretnina.

"Već su ove godine, kad su najavljene mjere, cijene stanova rasle i mislim da će još sad kad to bude dovesti do određenog rasta cijena", uvjeren je Vujović.

Zakon bi nakon saborske procedure trebao zaživjeti u srpnju. Stručnjaci nisu sigurni u njegovu pravednost.

"Mislim da se to moglo sretnije odrediti tko ima prioritet pa da možda prioritetne budu obitelji s više djece ili određene skupine, a ovako tko prvi preda. To je dio koji je diskutabilan", kaže Vujović.

A kako biti među prvima? Kad zakon zaživi, Agencija za promet nekretnina prvo će odrediti banke s kojima će krenuti u akciju, ovisno o ponuđenim kamatnim stopama, koje ne smiju biti veće od 3,75 posto. Tada se preko banaka šalju zahtjevi pa tko prvi pošalje. Do tada građanima ostaje samo...