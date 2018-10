Jedan od četiri nova moguća ulagača već odustao od Uljanika

Ministar gospodarstva kreće u potpunu ofenzivu/Marko Lukunić/PIXSELL

Trgovački sud nema rok u kojem to mora napraviti, ali zbog težine problema u Uljaniku izgledno je da će se do kraja tjedna imenovati privremeni Nadzorni odbor, točnije dva člana potrebna da Uljanik ima potreban minimalan broj od tri člana NO-a, kako bi mogao funkcionirati u prijelomnim danima za pulsko brodogradilište.

Tvrde to upućeni izvori iz vladinih krugova, iako je i njima nepoznato tko će formalno Sudu u Pazinu predložiti kandidate za te pozicije, uprava ili netko od dioničara.

Povratak na raniju fazu

No, razvoj događaja na skupštini Uljanikovih dioničara i činjenica da su predstavnici države bili suzdržani kod izglasavanja povjerenja predloženim kandidatima za NO, kao i to da sama država koja ima kontrolni paket dionica, nije ponudila svoje kandidate i riskirala da oni ne budu prihvaćeni, pokazuje da država u Uljaniku više ništa ne prepušta slučaju i da preuzima "kormilo".

Preuzimanjem NO-a logično bi trebala slijediti odluka o ponuđenoj ostavci aktualne uprave na čelu s Giannijem Rossandom, kojoj skupštinari nisu dali razrješnicu za poslovanje u prošloj godini. Očekuje se, dakle, promptno imenovanje v.d. predsjednika uprave, te potom otvaranje Uljanika i 3. maja potencijalnim strateškim partnerima za dubinsko snimanje. Drugim riječima, priča bi se vratila ako ne na početak, onda na neku raniju fazu postupka pripreme restrukturiranja pulskog gubitaša.

Končar nije službeno otpisan

Iako Danko Končar nije službeno "otpisan", ministar gospodarstva Darko Horvat otkrio je da trenutno pregovara s četiri zainteresirana ulagača - ukrajinskim Smart Holdingom, talijanskim Fincantierijem, te nizozemskim brodograditeljima Damen i Royal IHC. Kako nam je potvrđeno u Ministarsrtvu jedan od njih upravo je izvijestio kako je odustao, a riječ je o Damenu, koji je preuzeo brodogradilište u Rumunjskoj.

Otvoreno je pitanje hoće li se pri tom s preostalim ulagačima razgovarati o partnerstvu za oba brodogradilišta ili odvojeno, a sudeći prema ranijim Horvatovim izjavama, interesa ima prvenstveno za 3. maj. Nove okolnosti podrazumijevaju i prije svega dobivanje suglasnosti Bruxellesa za promjene koje bi oko novog modela restrukturiranja trebale uslijediti.