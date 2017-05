Iz Bakra najavljuju niz zanimljivih događaja idućeg vikenda

FOTO: Press

12. svibnja, petak - 23. Međunarodna veslačka regata pomorskih učilišta

Pomorska škola Bakar organizira 23. Međunarodnu veslačku regatu pomorskih učilišta u Lučici Pomorske škole Bakar s početkom u 12:00 sati.

12. svibnja, petak – Humanitarni koncert „ Zavavek snami“

Udruga „La Bamba“ iz Bakra organizira humanitarni koncert „Zavavek snami“ u Domu kulture „Matija Mažić“ Bakar s početkom u 20:00 sati. Ulaz je slobodan, uz molbu svima koji su u mogućnosti da pomognu svojim donacijama koristeći donatorske kutije na ulazu. Sve donacije namijenjene su gospođi Milviji Juriševići njenom sinu Matea.

13. svibnja, subota – Likovna kolonija „Povratak korijenima“ i Šetnja do mjesta Ponikve

Katedra Čakavskoga sabora “Bakarskoga kraja“ organizira i ove godine u sklopu provedbe projekta Domišljamo se... manifestaciju „Povratak korijenima“ Ponikve i Plosna.

Najavljeno događanje započet će šetnjom od Doma kulture Škrljevo do mjesta Ponikve.

Predviđa i obilazak Malog i Velikog luga uz stručno vodstvo i edukativne priče: Što znamo o Liburnima, Važnost vode i očuvanje izvora vode, Očuvanje suhozida, Lovačke priče, Vegetacija i ljekovite biljke Ponikava i Plosne.

Mjesto Ponikve domaćin je i ove godine sljedećim događanjima:

9:00 - Šetnja od Škrljeva do mjesta Ponikve - Okupljanje sudionika: Dom kulture Škrljevo

9.00 - 15.00 - Slikarsko/kiparska kolonija " Povratak korijenima"

(Sudionicima kolonije osigurana suo platna te okrjepa i ručak po završetku kolonije).

- Oslikavanje stijena zaleđa Grada Bakra s namjerom stvaranja Galerije u prostoru "Umjetnost na kamenu" u suradnji s umjetnikom naive Tihomirom Ivančanom

- radionice za djecu i odrasle na temu Liburna (život, običaji, keramičke posude, odjeća i nakit). Voditelji radionica: Branka Ris, Barbara Argentin Štiglić i Ivan Paulić

15.00 – Druženje

14. svibnja, nedjelja – USPON NA RISNJAK

Okupljanje sudionika u 10:00 sati na Gornjem Jelenju. Autima se ide do Vilja od kuda se kreće na pohod preko Cajtiga do vrha Risnjaka, a povratak je preko Medvjeđih vrata do Vilja. Uspon traje otprilike 2 sata i na kraju uspona će biti organizirani ručak u Schlosserovom domu. S obzirom da je broj sudionika organičen, mole se svi zainteresirani da se obavezno prijave do 05.05. na mail: info@tz-bakar.hr.

U slučaju lošeg vremena, uspon na Risnjak će se održati iduće nedjelje, 21. svibnja.