Vlasnica trgovine istog dana dobila čak 17 kazni za parkiranje

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Vlasnici radnji, ali i kupci na zagrebačkoj tržnici Vrapče ogorčeni su potezom gradskih komunalaca. Na tržnicu su postavili kameru i novčano kažnjavaju sve, pa i dostavna vozila koja se ondje kratko zaustavljaju više od pedeset godina.

Zaustavljaju se tamo i kupci, no i roditelji koji dolaze po djecu u školu pored tržnice. Iako nije sporno da je zaustavljanje zabranjeno, oni koji se tamo parkiraju čine to iz nužde. I na taj način svakodnevno skupljaju kazne.

Vlasnica jedne trgovine na tržnici u Vrapču istog je dana dobila čak sedamnaest kazni s rokom plaćanja od tri dana. Sve to zbog kamere koja je postavljena, a čak nema niti obavijesti da kamera tu i postoji.



"Sedamnaest kazni poslati u jednom danu, danas u Hrvatskoj plativo u tri dana bez mogućnosti žalbe, a prije nas nitko obavijestio nije, smatram da to zaista nije u redu i da je to popriličan udar na džep svakog građana, pa tako i mene i svih mojih prijatelja i susjeda", kazala je za RTL Katarina Blažeković, vlasnica trgovine.



Blažeković je naslijedila je trgovinu od suprugova oca i tamo neprekidno radi već nekoliko desetljeća. Ne spori da ona, no i ostali krše zakon, no, kaže, nemaju drugog izbora. Dodaje i da otkad su prije dva tjedna kamere postavljene svakodnevno upozorava kupce da se zaustavljaju, jer im slijedi kazna. Trgovci se pak snalaze na razne načine.



"Dajte mi sada onda pokažite gdje parkirate kad istovarate robu? Mi sada ovdje svi koji istovaramo, uključujući i mene parkiramo se, a nije nam dozvoljeno, ne znam da li čak ravnateljica zna, ovdje dok svi skupa ne istovarimo robu", rekla je Blažeković.



Pisali su nadležnom gradskom uredu da im dozvole zaustavljanje na dvadeset minuta za dostavu, potpisivali peticiju, no bez rezultata.



"Ja mislim da je red da nam konačno izađu u susret jer represijom na malog radnika, građanina, a istodobno se priča o nekim poticanjima i ovom i onom, a ovo su stvarno poticaji, samo u kojem smislu", smatra Blažeković.

Pisali smo i nadležnom gradskom uredu. Umjesto konkretnog odgovora dobili smo samo citat zakona i obećanje da će se rješenje pokušati pronaći.