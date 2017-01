Ima li koji Nevistić bez posla? Nema. I deveti je član na gradskim jaslama

Foto: Željko Lukunić / Pixsell

Nije Zagrepčanima zapošljavanje članova obitelji u gradskim uredima i Holdingovim podružnicama nikakvo iznenađenje. Na žalost!



Ali je iznenađenje čitati i svjedočiti kako jedna cijela obitelj, obitelj pročelnika za mjesnu samoupravu Zorana Nevistića, doslovno živi od plaća isplaćenih iz gradskog proračuna radeći u raznoraznim gradskim uredima. Uža i šira obitelj – osam članova.



Toliko članova i toliko potpoljenih karijera



I baš kada pomislite kako Nevistića u gradskim strukturama valjda više nema – eto i devete članice. Dražene Nevistić, supruge pročelnikova nećaka zaposlenog u Zagrebparkingu. Ona od 2008. godine radi u Zagrebačkom holdingu. U kuloarima na listu zaposlenih pridodaje se i deseto ime, no on doduše još uvijek službeno nije “ušao u obitelj” – dečko Nevistićeve kćeri koji je, tvrde Večernjakovi izvori, zaposlen u Službi za mjesnu samoupravu.



Toliko članova obitelji i toliko potopljenih karijera – jer možda netko od njih devetero i zna svoj posao, no za njihove karijere sada ionako nitko više ne mari. Niti hoće. A sve zbog preduge liste obiteljskog stabla koje se razgranalo po Gradu.



Što je lista duža, to je, čini se, pročelnik Nevistić sve tiši. Od njega ni traga ni glasa, osim prvog istupa u kojem je poručio: “Svi su se prijavili na natječaj i svi su zadovoljili uvjete.” Nema odgovora na ključna pitanja: “Što sada planira poduzeti pročelnik Zoran Nevistić?” Hoće li podnijeti ostavku, pitali smo u Gradu. Na to pitanje, osim odgovora kako ni jedan zakon ne brani zapošljavanje članova obitelji, nismo dobili konkretan odgovor.



Gradonačelnik Milan Bandić daje svoje standardno obećanje da će stručne službe provjeriti navode o nepotizmu i, ako se pokažu točnima, Nevistić će snositi sankcije.



Takvim obećanjem gradonačelnik samo širi “vatru”. Zna on jako dobro, već je to uostalom i nekoliko puta ponovio u raznim slučajevima, a već su to uvidjeli i građani – on nikoga nikad nije kaznio.