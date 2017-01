Iako "ranjen", Bandić može zadovoljno trljati rukama

Foto: Slavko Midžor / Pixsell

Nakon desetljeća vladanja Zagrebom, najdugovječniji gradonačelnik Milan Bandić, iako ozbiljno “načet” raznim aferama, optužnicama, ali prije svega zasićenjem građana, može zadovoljno trljati rukama. Čak i tako ranjen.



Liste imena u oba tabora



Jer “rane” mu zacjeljuju i zagrebački HDZ i SDP. Dvije najjače političke stranke ni s početkom ove godine, pet mjeseci uoči izbora, nisu u svojim redovima pronašle kandidata kojeg bi u utrku za gradonačelničku poziciju poslali na Milana Bandića.



Jako političko, prije svega lokalno ime, nemaju ni SDP ni HDZ. Aktualni predsjednik Skupštine Andrija Mikulić još nema zeleno svjetlo šefa stranke Andreja Plenkovića, a nagađa se i kako bi, nakon aktivnog djelovanja u Zagrebu, sada u ključnom trenutku mogao biti zamijenjen nekim od svojih kolega među kojima se spominju Zlatko Hasanbegović, Drago Prgomet, Domagoj Milošević...



Ništa svjetlija situacija nije ni u SDP-u



Tamo se, baš kao i u HDZ-u, traže imena potencijalnih kandidata pa se među kadrovima probire i po nekadašnjim kandidatima za gradonačelnika poput bivšeg ministra zdravlja Rajka Ostojića.



– Prije svega želim reći da sam spreman žrtvovati sebe i ne želim da gradski SDP bude talac. Jedinstvo i snaga SDP-a na prvome su mjestu, prije osobne ambicije – govorio je tako Ostojić u prosincu 2012. godine kada je i službeno potvrđena njegova kandidatura za zagrebačkog gradonačelnika. Ove godine Ostojić na pozive i poruke o svojoj kandidaturi, ambiciji, ali i želji da nakon jednog poraza ide u novu bitku ne odgovara. Barem zasad.



Uz Ostojića se kao SDP-ov kandidat za utrku u Zagrebu spominje, baš kao što je to bio slučaj i krajem prošle godine u HDZ-u (sadašnji ministar financija Zdravko Marić, op.a), ime bivšeg ministra financija Borisa Lalovca. Šef SDP-a Davor Bernardić, kako doznajemo, o toj je ideji razmišljao neko vrijeme, no Lalovčevo ime izbrisano je iz SDP-ove križaljke možebitnih gradonačelničkih kandidata.



Bernardić popularniji od Mrak



Bernardić nema puno izbora pa ga, kako doznajemo od nekolicine njegovih stranačkih suradnika, nije napustila ideja da se baš on suprotstavi najdugovječnijem gradonačelniku.



Dugo je, kaže tako nekoliko SDP-ovaca, Davor Bernardić nosio etiketu Bandićeva učenika, a na izborima 2013. godine ionako nije dobio priliku stati uz bok “učitelju” koji ga često za govornicom Skupštine iznova poduči o temeljima socijaldemokracije. Možda je doista Davoru Bernardiću, koliko god se činilo apsurdno, najjednostavnije kandidirati samoga sebe. I napokon probati ući u ring s Bandićem pa kako završi.



Iako već dvije godine nije aktivna oporba Bandiću u Skupštini, Bernardić bi sada kao šef SDP-a mogao zaigrati na kartu nikad veće popularnosti.



Prije samo dva dana osmjehnuo mu se gotovo pa najznačajniji uspjeh – uspio se plasirati na četvrto mjesto ljestvice pozitivnog doživljaja političara po provedenom istraživanju CRO-Demoskopa, ostavivši iza sebe HNS-ovu kandidatkinju za gradonačelnicu Zagreba Anku Mrak Taritaš. Napredak je tim veći kada se zna da je samo mjesec prije Anka Mrak Taritaš bila popularnija od sadašnjeg šefa SDP-a.