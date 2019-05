Huawei uređaji: Stručnjak o mogućim problemima s Googleom u Hrvatskoj

Foto: Reuters

Petric je izvršni urednik IT magazina BUG i hrvatski predstavnik u europskom udruženju EISA (European Imaging and Sound Association), koje okuplja 50-ak stručnih magazina iz 20 europskih zemalja, u kojoj je i menadžer ekspertne grupe za mobilne uređaje te član žirija koji biraju i dodjeljuju svjetske nagrade za najbolje proizvode iz kategorije mobilnih uređaja i potrošačke tehnike.

Napominjući kako Huawei s mobitelima u Hrvatskoj stoji slično kao i na globalnoj razini - prodaja ide sve bolje i ima tendenciju postati svjetski broj 1, što u nekim zemljama svijeta već i jest - Petric smatra da je sada moguće očekivati nekoliko scenarija raspleta američkog odnosa prema Huaweiju.

"Ova situacija je zapravo 'zapetljala' tržište mobilnih telefona u svijetu na neočekivan način, no vjerujemo da korisnici neće puno 'patiti', kao i da to neće 'dotući' jaki Huawei, iako je moguće da utječe na izuzetno snažan trend rasta tog kineskog tehnološkog giganta na globalnoj razini", kaže Petric.

Ocjenjuje da je do takve situacije došlo zbog politike i američko-kineskih zategnutih trgovinskih odnosa, no možda i više zbog globalnog početka prelaska na 5G tehnologiju mobilnih mreža, što će tražiti najveća infrastrukturna ulaganja u povijesti IT industrije, a upravo se Huawei globalno 'nameće' najboljim omjerom cijene i kvalitete za 5G.

"Moguće je da se Amerikancima ne sviđa ni što se Huawei na globalnom tržištu mobitela nametnuo kvalitetnim uređajima, te se očekivalo da će krajem 2019. uz stagnaciju Samsunga i Applea preuzeti lidersku poziciju na tržištu mobitela po broju prodanih uređaja u svijetu", iznosi Petric, dodajući da je i na hrvatskom tržištu Huawei s mobitelima dobro pozicioniran i zapravo sve traženiji, pogotovo s novim serijama uređaja.

Podsjeća pritom da se i sami Kinezi već godinama ponašaju slično kao sada Amerikanci, zabranjujući u svojoj zemlji Googleve i niz drugih američkih servisa, od Facebooka do Ubera, ne dozvoljavajući im pristup tržištu.

"Ipak, ako će biti neugodnih situacija za korisnike, to će biti najviše za one u Europi, jer Kinezi ionako ne koriste Googleove aplikacije koje se neće moći koristiti na mobitelima Huaweija, a Amerikanci ionako ne mogu kupiti Huawei mobitele kroz uobičajene kanale", ističe Petric.

Smatra i će zbog eventualnih prosvjeda potrošača iz Europe i developera Google morati ublažiti svoje 'ideje' prema Huaweiju, pogotovo što već u prvom 'naletu' nije Huaweiju ukinuo sve servise i još odobrava 'update-ove' i pristup svim servisima.

Dražen Tomić, vlasnik portala ICT Business, također dobar poznavatelj kretanja na globalnom ICT tržištu, za Hinu pak kaže kako misli da većini korisnika Huawei mobitela nije neki veliki problem ako od Google ne dobiju upadate operativnog sustava jer i bez toga uređaj može biti za kvalitetno korištenje.

"Sve je još nejasno, vidjet će se kako će se to dalje razvijati i kako će Huawei na to odgovoriti, a postoji mogućnost i da razvije svoj operativni sustav", kaže Tomić.

Američki Google čiji je mobilni sustav Android ugrađen u ogroman dio pametnih telefona u svijetu, objavio je u nedjelju da počinje otkazivati suradnju kineskom Huaweiju, koji se nalazi među kompanijama koje Washington ocjenjuje opasnima za nacionalnu sigurnost.

Huawei će tako izgubiti pristup Googleovim aplikacijama i uslugama, poput Gmaila, Google Play Storea i drugih.

Ta se informacija tiče novih korisnika, dok će trenutni korisnici Huaweijevih pametnih telefona s Google aplikacijama moći i dalje koristiti te aplikacije, kao i skidati nova ažuriranja za te aplikacije.

U jeku trgovinskih tenzija s Pekingom, Donald Trump zabranio je prošli tjedan američkim kompanijama da trguju sa stranim telekomunikacijskim tvrtkama koje su procijenjene kao opasne za nacionalnu sigurnost. To je mjera koja je prije svega ciljala Huawei, kineski telekomunikacijski gigant.

Tvrtka se nalazi na popisu sumnjivih kompanija koji je izradilo ministarstvo trgovine, a s kojima se ne može surađivati bez zelenog svjetla američkih vlasti.

Google je objavio da se uskladio s tom uredbom i da "razmatra implikacije te odluke".