Hrvatski proizvod pojavio se na policama najvećeg svjetskog supermarketa, a drugi se prodaje i kod Sjevernog pola

Foto: HELVIO ROMERO/DPA/PIXSELL

“Ni u kojem pogledu, pa ni ekonomskom, Ina više nije strateška nacionalna kompanija. To je sentimentalni osjećaj, ali ona to više nije. Podravka se, na primjer, prodaje na čak 500.000 prodajnih mjesta diljem svijeta, a Ina jedva na 50, i to u ovoj regiji.” Izjavio je to nedavno prof. dr. Ljubo Jurčić, bivši čelnik NO-a Podravke, i time opet upozorio na raširenost Podravkinih proizvoda diljem planeta. Nema kontinenta ni kutka zemaljskog na kojem nisu Podravkini proizvodi. Bar neki iz asortimana, prenosi Jutarnji list.

Doista, rijetko koja kompanija može se pohvaliti da svoje proizvode prodaje na čak pola milijuna prodajnih mjesta u svijetu, a koprivnička multinacionalka upravo je u toj kategoriji. Vegeta, Linolada, tjestenine, ajvar i začini prodaju se na čak 64 tržišta diljem svijeta - od Sjevernog pola do Ognjene zemlje na jugu Južne Amerike, od Aljaske do Tasmanije na jugoistoku Australije. Proizvodi i kampanje prilagođeni su sredinama u kojima se prodaju, a Vegeta je postala globalno viđen proizvod, čak i u trgovinama Walmarta u SAD-u, najvećeg svjetskog lanca supermarketa.

Zanimljivo, Podravkin ljuti ajvar može se naći i na policama u Svalbardu, najsjevernijem europskom otočkom naselju kraj Sjevernog pola, gdje je Global Seed Vault, mjesto na kojem se čuva svjetska zaliha sjemenja neprocjenjive vrijednosti.

Cijeli članak pročitajte ovdje.