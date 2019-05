Hrvatski otočić do kojeg možete besplatno samo nedjeljom od 9:30 do 10:45

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Je li razlog to što je taj mali biser Nacionalnog parka Krka oduvijek mjesto za molitvu i razmišljanje ili je stvar u vibri koju pruža priroda, najbolje je da svatko odgovori za sebe.

Visovac su najprije naselili eremiti, pustinjaci reda sv. Augustina, koji su na otoku sagradili manji samostan i crkvicu posvećenu sv. Pavlu apostolu, a po njihovu odlasku dolaze franjevci.

Od sredine 15. stoljeća ondje se nalazi franjevački samostan Majke od Milosti i Crkva Gospe Visovačke, koji s krajolikom čine jedinstvenu cjelinu. Zbog stoljetnog štovanja Majke Božje i sam otok Visovac nazivaju Gospinim otokom. Samostan ima vrijednu arheološku zbirku, kao i zbirku povijesnih predmeta te knjižnicu s vrijednim primjercima.

Očaravajuće prirode Visovačkog jezera i Nacionalnog parka Krka prepoznali su i producenti te su ih šezdesetih godina, kao idealne za dočaravanje netaknute ljepote u kojoj su živjeli Indijanci, prikazali u avanturama Winnetoua. Prije četiri godine ondje se snimala i nova trilogija o avanturama poglavice Apača Karla Maya.

Brodovi plove do otočića iz prometnijih Stinice i Remetića.

"Nedjeljom posjetitelje na otočić besplatno prevoze brodovi iz Stinica i Remetića, ali samo na polascima u terminima misa (9:30/45, 10:00/15 i 10:30/45 za polaske na misu u 11 sati te na povratnim polascima odmah po završetku bogoslužja). Ostalim danima brodovi plove po cjeniku i redovnom plovidbenom redu NP-a Krka", piše Visovac.hr

Nacionalni park organizira izleti brodom sa Skradinskog buka za koji valja izdvojiti dva sata. Nešto dulja tura traje četiri sata, a uključuje ljepote od Skradinskog buka do Roškog slapa, uključujući i otočić. Cijene su po osobi od 35 do 130 kuna, a djeca do četvrte godine imaju besplatnu kartu, prenosi PunKufer.