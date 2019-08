Hrvatski džin proglašen najboljim na svijetu

Ilustracija: Getty Images

Hrvatski "Old Pilot's Gin" pilota Hrvoja Bušića i Tomislava Anadolca, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom natjecanju u vinima i destilatima (IWSC) u Londonu.

Suci ovogodišnjeg natjecanja "Old Pilot's Gin" proglasili su najboljim na svijetu u kategoriji London Dry te Hrvoju Bušiću i Tomislavu Anadolcu dodijelili trofej London Dry kategorije za 2019., što je prva takva nagrada jednom brendu iz Hrvatske.



''Hrvatske biljke, domaća receptura na kojoj smo radili dvije godine, najnovija tehnologija proizvodnje koju smo naučili u Nizozemskoj, surađujemo s travarima... Na kraju to je plod pažnje i ništa nije prepušteno slučaju", rekao je Bušić za Dnevnik Nove TV, istaknuvši što je njihov džin izdvojilo od konkurencije.



Bušić i Anadolac su piloti i stari prijatelji koje je strast prema letenju i kvalitetnim pićima inspirirala da otvore hrvatsku mikro destileriju "Duh u boci". Destilerija nije velikih kapaciteta, stoga se cijeli proces može nazvati ručnim radom.



"Old Pilot's Gin" napravljen je isključivo od prirodnih, hrvatskih biljaka kao što su borovnica iz Like, naranča s Korčule, lavanda s Hvara, kadulja s Velebita i list masline s podno Biokova, koristeći jedini recept za džin na svijetu koji je "nastao na nebu".



IWSC postoji već 50 godina, a njegovi sudionici dolaze iz više od 90 zemalja svijeta. Pobjednici IWSC-a tijekom cijele godine izloženi su na međunarodnim sajmovima i degustacijama te su predstavljeni brojnim profesionalcima na godišnjem nagradnom banketu, koji je u svijetu vina i destilata poznat kao Oscar industrije.