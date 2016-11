Hrvatske vode 2017. pokreću 15 projekata vrijednih 6 mlrd. kuna

Prvi će biti raspisani natječaji za pet ili šest pročistača/K. Š. F/PIXSELL

Iz portfelja EU sufinanciranih projekata iz vodnog sektora do sada je odobreno 165 projekata, ukupne vrijednosti 4,64 milijardi kuna, od kojih je 5 završeno (Karlovac, Slavonski Brod, Sisak, Knin i Drniš), dok su njih 13 veliki kompleksni infrastrukturni projekti.

Oni obuhvaćaju više ugovora za izvođenje radova na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje: uz izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), uključuju i ugovore za usluge nadzora te za nabavu opreme koja je u funkciji održavanja sustava, navode iz Hrvatskih voda. Do sada su provedena 172 postupka javne nabave za radove na 105 infrastrukturnih projekata, od čega je ugovoreno i trenutno završeno, ili pred završetkom, ili u fazi provedbe 169 ugovora za izvođenje radova. U tijeku je gradnja kolektorske mreže u Čakovcu (rekonstrukcija uređaja bit će završena do kraja godine), Poreču (ugovorna su četiri nova uređaja) te Virovitici, Petrinji, Novoj Gradišci, Osijeku (dva uređaja), Poreču, Vukovaru i Županji.

Hrvatske vode u 2017., potvrđeno nam je, planiraju početak 15-ak velikih infrastrukturnih projekata 'teških' 6 milijardi kuna, od čega se u idućoj godini planira realizacija oko dvije mlrd. kn. Po srijedi su pripreme za projekt Rijeka, procijenjen na milijardu kuna, te za Split, Veliku Goricu, Dubrovnik, Opatiju, Rovinj, Varaždin, Vinkovce (regionalni projekt Istočne Slavonije), Đakovo, Šibenik, Vodice, Metković, Omiš i Dugi Rat. Ovaj je posao u samoj završnici, i kako doznajemo, uskoro na je na redu slanje dokumentacije u Bruxelles. Prvi će biti raspisani natječaji za pet ili šest pročistača, već u prosincu i siječnju, jer ti tenderi duže traju.

Za odobrenje ovih projekata ključno je usklađivanje zakona o javnoj nabavi. Također, počele su i pripreme 6 velikih projekata za obranu od poplava, procijenjenih na dvije milijarde eura. koji će se sufinancirati iz EU fondova. To podiže ukupnu vrijednost projekata u vodnom sektoru na 5 milijardi kuna do 2026. Do kraja godine očekuje se povlačenje oko milijardu kuna za realizaciju velikih projekata koji su u tijeku, kao i za potrebe 148 malih projekata za što se predviđa iznos od pola milijarde kuna.

Zahvaljujući kvalitetnoj pripremi projektno-studijske dokumentacije, do sada je diljem Hrvatske ugovoreno i završeno, ili su u fazi provedbe radovi izgradnje i rekonstrukcije, 105 projekata sustava vodoopskrbe i odvodnje, pohvalili su se iz Hrvatskih voda. Svi se poslovi sufinanciraju sredstvima EU, pri čemu je provedenim procedurama javne nabave ugovoreno i trenutno završeno ili još u fazi provedbe radova i usluga u vrijednosti od 3,45 milijardi kuna.

Zaštopan zagrebački pročistač

Metropola bez rješenja

Sektor voda predstavlja primjer učinkovitog korištenja sredstava iz fondova EU, a posebice se to tiče projekata koji su u fazi implementacije, ističu iz Hrvatskih voda, akreditiranog posredničkog tijela razine 2 za projekte vodnog gospodarstva sufinancirane iz EU. Što se tiče 148 manjih projekata koji su u fazi provedbe, većina ih je u završnoj fazi. Još se 91 projekt odnosi na financiranje provedbe investicijskih projekata za manje dijelove javnog vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava. No dok se sve kreće prema naprijed, ukorak s time ne ide kako bi trebao i Grad Zagreb, koji ima potencijal od 400 mil. eura u vodnom sektoru. Iduće godine kreće obnova kanalizacijske mreže, no problem je još vezan uz pročistač, jer je pod koncesijom, što se kao i u slučaju JPP-a po pravilima EU sufinancira do 25%, dok se navedeni projekti kreću na oko 70% novca EU.