Hrvatska ulaže 2 milijarde kuna u tunele, evo kada počinje gradnja druge cijevi tunela kroz Učku

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatska je od Europske komisije dobila opomenu zbog neusklađenosti svojih tunela s Direktivom 2004-54-EC o minimalnim uvjetima sigurnosti za tunele duže od 500 metara u transeuropskoj mreži.

Opomenu iz istog razloga dobile su i Italija, Španjolska i Bugarska i Belgija. Što se Hrvatske tiče, kako doznajemo u resornom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, riječ je o ukupno 34 tunela na autocestama i brzim cestama kojima upravljaju Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka-Zagreb, Bina Istra, Autoceste Zagreb Macelj i Hrvatske ceste. A kako bi svi ti tuneli bili usklađeni s Direktivom, procjenjuje se da je potrebno uložiti nešto više od dvije milijarde kuna. Pri tome se glavnina tog iznosa odnosi na drugu cijev tunela Učka, oko 1,48 milijarde kuna, te na druge cijevi tunela Sveta tri kralja i Brezovica na autocesti Zagreb - Macelj, oko 500 milijuna kuna. Za prilagodbu ostalih tunela potrebno je investirati nešto više od 60 milijuna kuna i riječ je uglavnom o manjim nedostacima, piše Večernji list.

U Ministarstvu su već pripremili odgovor EK u kojem detaljno za svaki tunel navode što se dosad poduzelo i što se poduzima kako bi se otklonile neusklađenosti s Direktivom. Stoga očekuju da će EK prihvatiti to očitovanje i da zbog tunela Hrvatske neće završiti na Sudu EU i plaćati penale.

Tunel Učka nije usklađen s Direktivom po dvije točke. Jedna se odnosi na puteve za zbjeg i izlaze u slučaju opasnosti. Određeno je da su izlazi za slučaj opasnosti nužni ako analiza relevantnih rizika pokaže da se provjetravanjem i drugim sigurnosnim odredbama ne može osigurati sigurnost korisnika ceste. Iz Hrvatske će EK što se tiče toga, doznajemo, biti odgovoreno da će se potpuna usklađenost Učke s tom točkom Direktive postići gradnjom druge cijevi, čime će se osigurati evakuacijski putevi.

A dok se ona ne izgradi, provode se kompenzacijske mjere pa je tako u tunelu osigurano dežurstvo četiriju profesionalnih vatrogasca 24 sata sedam dana u tjednu, vatrogasnim ekipama na raspolaganju je specijalno evakuacijsko vozilo za spašavanje i zbrinjavanje unesrećenih u slučaju incidenta u tunelu, a za potrebe evakuacije korisnika aktivira se i posebna prometna signalizacija koja usmjerava korisnike na tri postojeća okretišta za izlaz iz tunelske cijevi. EK će biti obaviještena i da je s koncesionarom Binom Istra već potpisan memorandum o gradnji druge cijevi, za što su već izdane lokacijske i građevinske dozvole. No za to je potrebno dobiti i odobrenja od EK, a konačna odluka ovisi i o uvjetima na tržištu kapitala koji bi trebali biti prihvatljivi koncesionaru da uđe u tu investiciju. Očekuje se da bi to moglo biti riješeno sljedeće godine. I tunel Brezovica također je neusklađen po toj točki direktive, a i u njemu se provode kompenzacijske mjere pa je tako u tijeku ugradnja alarmnog ozvučenja, a dodatne količne vode za gašenje požara osigurane su najmom vatrogasne cisterne od JVP Krapina.

Hrvatski tuneli trebaju se prema dopisu EK uskladiti u ukupno 26 točaka Direktive. No iz Hrvatske će za neke točke stići odgovor da je usklađivanje već provedeno, poput primjera koji se odnosi na otpornost građevinskih ustroja na vatru u 13 tunela. Ostale neusklađenosti odnose se primjerice na to da se evakuacijska svjetla postavljaju na visini koja ne smije biti veća od 1,5 metara i to bi trebalo promijeniti, primjerice u tunelima Sveti Rok i Mala Kapela gdje su sad ta svjetla na visini jednog do 1,2 metra. Za to je u tijeku provedba nabave projektiranja, a neusklađenosti će se otkloniti do prosinca 2020. U Maloj Kapeli primjerice sad je udaljenost između dviju postaja za slučaj opasnosti 280 metara, a Direktiva kaže da ona ne smije biti veća od 250 metara. I za to je u tijeku postupak nabave projektiranja, a radovi bi trebali biti gotovi do kraja 2020. U tunelima Bisko i Stražina, primjerice, potrebno je sagraditi hidrantsku mrežu, a za to je u tijeku izdavanje građevinske dozvole (Bisko) i izvođenje radova (Stražina). Ostale neusklađenosti odnose se primjerice na znakove obavijesti o informativnim radijskim postajama dostupnim u tunelima, zatim na jasno vidljive znakove.