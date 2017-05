Hrvatska turistička zajednica traži nove koncepte i rješenja: Novčane nagrade do 50.000 kuna

Foto: Dalibor Urukalović / Pixsell

Nakon dosadašnjih vrlo uspješnih sajamskih nastupa, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) kreće u odabir novog koncepta i kreativnog rješenja nastupa na sajmovima za razdoblje od 2018. do 2022. godine. Odabir će se provesti uz pomoć Hrvatskog dizajnerskog društva (HDD), koje će i provoditi javni natječaj, a prijave se zaprimaju na adresu natjecaji@dizajn.hr s naslovom „Natječaj HTZ” do 3. srpnja 2017. godine do 17.00 sati. Odluku o tri najbolja rješenja donosi ocjenjivački sud koji se sastoji od četiri člana HDD-a i tri člana HTZ-a. Za navedena najbolja rješenja, dodjeljuju se tri novčane nagrade u bruto iznosima: 50.000 kuna, 30.000 kuna i 25.000 kuna. Dodjela nagrade ne podrazumijeva automatsko izvođenje nagrađenog rada već predstavlja preporuku za usvajanje prvonagrađenog rješenja. Finalnu odluku o pobjedničkom rješenju donijeti će posebno Povjerenstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice.

Natjecatelj, čiji će rad biti odabran za realizaciju, obvezuje se napraviti tehničku dokumentaciju izrade izabranog rješenja, a na temelju koje će se provesti internacionalni natječaj za tehničkog izvođača. Novi koncept štanda planira se koristiti slijedećih pet godina. Posljednji natječaj za kreativno rješenje štanda proveden je 2011. godine te se odabrani koncept koristio u periodu od četiri godine. Od sajma WTM u Londonu 2015. godine korištena je većina istih elemenata štanda, koji su bili djelomično dorađeni, a promijenio se i koncept nastupa. Tako se naglasak stavio na otvoreni koncept štanda te je promijenjen i koncept vizuala na postojećim plohama povodom novog koncepta Full of Life. Sada je namjera, uz pomoć Hrvatskog dizajnerskog društva, doći do najkvalitetnijih renomiranih sudionika i tako odabrati optimalno rješenje prema mišljenju stručnjaka iz dizajna.

„Hrvatska je danas u europskim, ali i svjetskim okvirima jedna od najtraženijih turističkih zemalja, a prema najavama s ovogodišnjih turističkih sajmova - hit destinacija 2017. godine. Ovako veliki interes za Hrvatskom mora pratiti i odgovarajući suvremeni vizualni koncept koji će među turistima iz cijeloga svijeta našu zemlju predstavljati kao jedinstvenu, drugačiju i zanimljivu destinaciju, što mi svakako i jesmo. Kontinuirani rast kvalitete u svim segmentima imperativ je rasta konkurentnosti turizma Republike Hrvatske, a svoj doprinos u tome svakako ima ulaganje u kvalitetu vizualnog identiteta, odnosno građenje imidža naše zemlje“, komentirao je ministar turizma Gari Cappelli.

Dodajemo kako svi zainteresirani autori i timovi mogu prisustvovati usmenom brifingu, koji će se održati u petak 26. svibnja s početkom u 10 sati u HDD-u, Boškovićeva 18. Tekst natječaja objavljen je na stranicama Hrvatske turističke zajednice i Hrvatskog dizajnerskog društva na ovoj poveznici.