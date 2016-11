Hrvatska pošta uvodi novu opciju koja će usrećiti mnoge korisnike

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska pošta nudi svojim korisnicima novu opciju slanja paketa. Pošiljatelji paketa sada mogu odabrati opciju slanja paketa iz poštanskog ureda u poštanski ured. Uštede za pošiljatelje paketa su znatne, a primatelji će obavijest o prispijeću paketa dobivati SMS-om.

Novost za sve pošiljatelje paketa je da od sada pakete mogu slati u poštanski ured koji odaberu iz ponuđene mreže od gotovo 870 ureda. Opcija slanja paketa iz poštanskog ureda u poštanski ured donosi svim pošiljateljima znatne uštede. Pošiljatelj će tako za slanje paketa mase do 2 kg u odabrani poštanski ured izdvojiti 18 kuna, za pakete mase do 5 kg cijena je 20 kuna, paketi do 10 kg šalju se po cijeni od 23 kune, slanje paketa mase do 15 kg stoji 30 kuna, a paketi mase do 20 kg šalju se za 33 kune.

Track&trace i SMS obavijest o prispijeću

Svi paketi poslani iz poštanskog ureda u poštanski ured obilježeni su posebnom naljepnicom s univerzalnim brojem pošiljke pomoću kojeg pošiljatelj i primatelj paketa mogu pratiti pošiljku tijekom cijelog prijenosa. Pošiljke poslane ovom opcijom korisnici će moći pratiti track&trace sustavom Hrvatske pošte dostupnim na www.posta.hr.

Primatelji paketa primat će na svoj mobilni telefon SMS-om obavijest o prispijeću paketa ako pošiljatelj prilikom slanja ostavi primateljev broj mobitela. Oni koji nisu ostavili broj mobitela obavijest o prispijeću dobivat će kao i do sada za pakete – poštar će na njihovoj adresi ostaviti u kućnom kovčežiću obavijest (obrazac) o prispijeću njihove pošiljke.

Zbog stalnog rasta paketnog prometa i pozitivnih trendova u slanju paketa pojavljuje se potreba za stalnim uvođenjem i revidiranjem postojećih usluga u paketnom poslovanju. Hrvatska pošta kontinuirano prati tržišne trendove i osluškuje potrebe korisnika te uvodi usluge za koje se pokazuje tržišna potreba, kao što je slanje paketa iz poštanskog ureda u poštanski ured.