Građevinarima 1,7 mlrd. kn u 18 mjeseci, a što s radnicima?

Dobre vijesti građevinarima donose projekti energetske obnove javnih zgrada: produljeni su rokovi i povećani iznosi, za započete projekte osigurano je 160 mil. kn i slijedi sklapanje novih ugovora, dok su zbog velike navale novih, kvalitetnih projekata prvi puta osigurana i bespovratna EU sredstva.

Riječ je o 900 milijuna kuna za dva velika programa energetske obnove višestambenih zgrada i odgojno-obrazovnih javnih ustanova. Prema ministru graditeljstva Lovri Kuščeviću idućih mjeseci RH će imati preko tisuću gradilišta, što je 1,7 mlrd. kn ukupnih investicija. To će, tvrdi, pokrenuti građevinski sektor u narednih 18 mjeseci, kada moraju biti završeni navedeni projekti, i stoga poziva građevinare da se pripreme kako bi poslove odradili na vrijeme. To znači da će EU sufinancirati projekte iz područja zaštita okoliša za 61 vrtić, 4 fakulteta, 138 osnovnih škola, 17 srednjih škola, jednu školsku dvoranu i dva učenička doma, te još njih 596 koji se tiču višestambenih zgrada.

U roku od 45 dana očekuje se potpisivanje ugovora o sufinanciranju, a slijede tenderi. Podsjetivši da je riječ o dugo očekivanim natječajima, HGK-ov direktor sektora za ekonomske analize Zvonimir Savić kaže kako se očekuje veliki interes građevinskog sektora, između ostalog i zbog stjecanja referenci za projekte u području energetske učinkovitosti, što može biti značajno i za njihove nove izvozne poslove.

Pored toga ističe i da može doći do porasta potražnje za određenim zanimanjima na tržištu rada. Na činjenicu da će se u kratkom roku otvoriti velika mogućnost za građevinsku aktivnost, i to nakon višegodišnje recesije koja je za gotovo 50% smanjila građevinsku aktivnost te se tek lani sektor počeo stabilizirati, Savić gleda kao na pozitivnu priliku u kojoj će do izražaja doći svojevrsni test prilagodbe potrebama realnog sektora i fleksibilnosti tržišta rada, ali i učinkovitosti države.

"Kroz realizaciju velikog broja programa u kratkom roku, što doista može biti nezgodno, vidjet će se kako se tržište rada prilagođava i kakvi su kapaciteti države da poduzetnicima pomogne u pogledu brzine prekvalifikacija i dokvalifikacija nezaposlenih radnika iz srodnih zanimanja", kaže Savić. Kvote za strane radnike za 2017. su potrošene, pa jedino što ostaje je brza prekvalifikacija za određeni tip radova za kontingent radne snage koji je bez posla, a ne želi otići na rad u inozemstvo.