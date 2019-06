Grad Zagreb donio odluku: Odlučeno kada i koliko će trajati zimski i proljetni praznici

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Grad Zagreb donio je Odluku o jednoobraznom načinu provedbe zimskih i proljetnih školskih praznika za učenike zagrebačkih osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020., priopćeno je iz Službe za informiranje Grada Zagreba.

"Zimski odmor za učenike počinje od 23. prosinca 2019. i traje do 10. siječnja 2020., s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.



Proljetni odmor za učenike počinje od 10. travnja 2020. i završava 17. travnja 2020., s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine", stoji u Odluci o jednoobraznom načinu provedbe školskih praznika učenika osnovnih i srednjih škola u Zagrebu, za školsku godinu 2019./2020. koju je potpisao pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić.



Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u travnju je predložila novi kalendar školskih praznika prema kojem će županije, gradovi i škole moći birati između četiri modela koji im odgovara. Pojasnila je kako oni koji žele ostati na starom rasporedu praznika to mogu učiniti, a preostala tri modela su takva da omogućuju više kraćih praznika, a da ukupan broj radnih dana koje svi moraju imati pritom ostane sačuvan.



“Kad je riječ o više kraćih praznika za učenike, to se, po iskustvima Finske, Njemačke i Slovenije, pokazalo kao uspješniji model od ovog koji imamo. Na taj način možemo uvesti i jesenski i proljetni odmor i podijeliti školsku godinu na više dijelova, tako da učenici imaju mogućnost odmoriti tjedan dana svaka dva mjeseca”, rekla je tada Divjak.