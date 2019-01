Grad investitore mami nizom poticaja i olakšica za kupnju zemljišta

Foto: Getty Images

Nakon cijelog niza, nazovimo ih nespretnosti, priča oko poduzentičke zone "IT park" počinje se razvijati na zadovoljstvo interesenata - Grada Osijeka i informatičkih tvrtki čiji su poslovni rezultati i uspjesi Osijek stavili u središte zanimanja hrvatske IT scene.



Kako piše Glas Slavonije, osječko Gradsko vijeće prihvatilo je na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici prijedlog odluke o osnivanju Poduzetničke zone “IT park“, s ciljem privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta u sektoru informatičke tehnologije. Vrijednost investicije je 18 milijuna kuna. U IT parku, ukupne površine 2,5 hektara, veće će tvrtke moći otkupiti parcelu za gradnju vlastitih objekata, a Grad Osijek izgradit će svu potrebnu infrastrukturu te poslovnu zgradu za male IT tvrtke.



Nastavno na ovo Grad Osijek donio je i Program poticaja i olakšica za kupnju parcela u ovoj zoni, koje su počele vrijediti po objavi u Službenom glasniku. Gradska administracija ponovno je pripremila skup "različitih modula koji sadržavaju određene mjere (poticaje i olakšice), kojima se želi usmjeriti djelovanje na privlačenje domaćih i stranih ulagača iz IT sektora na dugoročna ulaganja na području Poduzetničke zone „IT park“ u gradu Osijeku". Cilj je jasan - stvaranje novih radnih mjesta, smanjenje nezaposlenosti te osiguranje kvalitetnog okružja za razvoj i djelovanje IT sektora.



Polazišno, tvrtke će ostvariti pravo na poticaje i olakšice ako, prema Zakonu o nacionalnoj klasifikaciji, pripadaju u jednu od tri prioritetne skupine. U prvoj su oni koji se primjerice bave računalnim programiranjem ili upravljanjem računalnom opremom i sustavom, u drugoj je proizvodnja (električnih komponenti, računalne i periferne opreme), u trećoj obrada podataka i izdavanje računalnih igara; smanjenje cijena građevinskog zemljišta, ovisno o skupini je od 10 do 30 posto. Ako gospodarski objekt bude sagrađen unutar 24 mjeseca od sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja, cijena zemljišta smanjit će se za 40 posto. Ako su u godini koja prethodi godini sklapanja ugovora o kupoprodaji ostvarili izvoz minimum milijun kuna, ostvaruje se pravo na smanjenje cijene u iznosu od 10 posto.



Naravno, najizdašnije smanjenje vezano je uz nova zapošljavanja. Poduzetnik koji od trenutka potpisa ugovora o osnivanju prava građenja do potpisa ugovora o kupoprodaji zemljišta zadrži postojeći broj zaposlenih, ostvaruje pravo na 10 posto smanjenja, ako zaposli do deset radnika, 30 posto, a za više od 20 - smanjenje se penje na 60 posto.