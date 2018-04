U pripremi novi zakon: Građani će ocjenjivati državne službenike, a o tome će im ovisiti plaće

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić kazala je u petak kako se radi na zakonu kojim bi se uredilo nagrađivanje državnih službenika, pri čemu bi veći utjecaj na njihove plaće imali rezultati i kvaliteta rada.

Potpredsjednica Vlade Dalić to je kazala na marginama konferencije o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU) u Zagrebu, a nakon pisanja medija o tome da se priprema nacrt zakona o plaćama državnih službenika kojim bi se povećala produktivnost i efikasnost javne uprave.

Na pitanje novinara hoće li uspjeti progurati ideju rangiranje nagrađivanja državnih službenika, Martina Dalić rekla je da Ministarstvo rada zajedno sa Ministarstvom uprave priprema zakonski tekst, isto kao i podzakonske akte, kojima bi se na kvalitetniji način uredilo nagrađivanje državnih službenika.

"Pripremamo to na način da veće značenje i veći utjecaj na plaće državnih službenika imaju rezultati rada, kvaliteta rada, profesionalan odnos prema radu i da isto to omogući jačanje upravljačke strukture, jačanje odgovornosti upravljačke strukture u državnoj službi za ostvarene rezultate, a to ustvari znači za kvalitetu usluge koju pružaju građanima i poduzetnicima, za brzinu koju pružaju tu uslugu", kazala je Dalić.

Istaknula je da je državna administracija ovdje zbog građana i poduzetnika.

"Želimo stvoriti mehanizme kako bi osigurali da se i državna administracija prilagođava što je moguće brže zahtjevima tržišta, okruženja, novim tehnologijama koje su također značajan instrument za poboljšanje kvalitete te usluge", istaknula je Dalić.

Na pitanje hoće li najbolji biti nagrađeni, odnosno hoće li najlošiji biti otpuštani rekla je da ti zakonski prijedlozi također osiguravaju i kriterije kako i na koji način oni koji jednostavno nisu u stanju zadovoljiti standarde kvalitete napuštaju državnu službu.