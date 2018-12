Gotovo je sigurno da Marić odlazi iz Banskih dvora, krenula nagađanja tko bi ga mogao zamijeniti

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Iako to još nitko nije službeno potvrdio, analizirajući izjave premijera Plenkovića, ali i Zdravka Marića, gotovo je sigurno da ministar financija odlazi iz Banskih dvora.



Ta se informacija aktualizirala u jeku priče da je starija sestra Zdravka Marića unaprijeđena u Hanfi, što je novinare ponukalo da i Plenkovića preksinoć upitaju odlazi li Marić iz Banskih dvora. Premijer je na to rekao da o tome s Marićem nije razgovarao i kamo bi stigao kada bi sve što se piše, pa tako i o Marićevu odlasku, uzimao kao točno. Iz takvog se odgovora može zaključiti da je ministrov odlazak gotova stvar jer ga premijer ni riječju nije demantirao, piše Večernji list.

Kao što svoj odlazak, zapravo, nije demantirao ni sam Marić. Sada se otvara pitanje tko bi u Vladi u tom slučaju zamijenio Marića, ali i bi li njegov odlazak bio prilika za širu rekonstrukciju Vlade.

Nagađa se da bi Marić iz Banskih dvora otišao već početkom siječnja, što je logično jer je sastavio proračun za iduću godinu i nema razloga otezati s dizanjem sidra ako je tako doista odlučio. Ljetos je pak u intervjuu Jutarnjem listu politički tajnik HDZ-a i ministar uprave Lovro Kuščević rekao da ne bi imao ništa protiv da se krajem godine napravi retrospektiva i da Plenković prema svojoj procjeni odluči gdje je učinjen reformski iskorak. Kada se te dvije informacije analiziraju, ispada da bi Marićev odlazak bio idealna prilika za rekonstrukciju Vlade koju je, čini se, indirektno najavio i Kuščević.

Konkretnog i točnog imena osobe koja bi zamijenila Marića još nema. Tek se nagađa da bi to mogao biti Tomislav Ćorić, ministar energetike i zaštite okoliša, ali izvori bliski Vladi kažu da on dobro radi svoj posao i da bi mu to bilo već treće ministarstvo koje je promijenio, a to nema smisla. Dakle, teško da bi Ćorić zamijenio Marića. U bankarskim i krugovima mirovinaca mogu se pak čuti pohvalne riječi na račun bivšeg, iz mandata Ive Sanadera, ministra financija Ivana Šukera, sada saborskog zastupnika HDZ-a. Neslužbene informacije kažu da bi ti krugovi kao Marićevu zamjenu voljeli vidjeti Šukera koji im je kao ministar financija očito ostao u dobrom sjećanju. Međutim, izvori bliski Ivanu Šukeru kažu da se on "ni u ludilu više ne bi vraćao na tu funkciju", a i izvori bliski Vladi kažu kako ne vjeruju da bi on bio Plenkovićev izbor.

HDZ-ov stranački Odbor za financije vodi pak Josip Aladrović, koji je ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, no pitanje je bi li on bio opcija za Marićevu zamjenu. Plenković, sudeći po HDZ-ovu kadrovskom bazenu, i nema odveć izbora jer u redovima vladajuće stranke malo je financijskih stručnjaka spremnih za takvu poziciju.