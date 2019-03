"Gotovo da i nema nezaposlenih montera suhe gradnje, treba raditi na masovnijem upisivanju učenika u strukovne škole"

Nebojša Kereš, direktor Knaufa za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu/ Josip Regovic/PIXSELL

Građevinski sektor se, prvenstveno zahvaljujući velikim investicijama u turizmu, oporavio od višegodišnje krize.

No, kada su napokon krenule investicije, sektor se suočio s novim problemom - nedostatkom radne snage. Zbog toga se mnogi investitori okreću jednostavnijoj i brzoj gradnji primjenom gipsanih tehnologija, a lider u tom segmentu, i izvan Hrvatskih i regionalnih okvira, tvrtka je Knauf. Kakva im je trenutno pozicija na tržištu, kakvi trendovi su u građevini te što očekivati u narednom razdoblju, govori nam Nebojša Kereš, direktor Knaufa za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Statistika bilježi oporavak građevinskog sektora u Hrvatskoj, no to je i dalje daleko od pretkriznih brojki. Kako vi ocjenjujete stanje?

Građevinski sektor dio je gospodarstva koji je bio prilično pogođen višegodišnjom gospodarskom krizom u Hrvatskoj. Sredinom 2016. godine pojavile su se naznake oporavka građevinskog sektora, a aktivnosti su bile povezane s pozitivnim kretanjima u turizmu, obnovom i gradnjom turističkih kapaciteta i industriji, aktivnostima na infrastrukturnim projektima. Nastavak oporavka i pozitivnih kretanja vidljiv je ne samo po porastu cijena nekretnina, već i najavljenim velikim infrastrukturnim projektima poput LNG terminala na Krku i Pelješkog mosta. Također, oporavku građevinskog sektora u Hrvatskoj svakako će pridonijeti zdravo mikroekonomsko okruženje u Europi, kao i rekordno niske kamatne stope. Kada govorimo o tržištu suhe gradnje u kojem je Knauf predvodnik, tržište je ostvarilo blagi rast što nas izrazito veseli.

Koliko su se trendovi u građevini promijenili u proteklih 10 godina, posebno po pitanju opsega, materijala i tehnika suhe gradnje?

Trendovi u građevinskoj industriji su vrlo pozitivni. Širina asortimana je osjetno proširena kroz visokovrijedne proizvode, zvučnu i protupožarnu zaštitu, akustiku, dizajn kao i visoku kvalitetu završne obrade površina. Traži se kvaliteta i taj trend je u stalnom porastu. Kada govorimo o našoj regiji, promjene su uočljive u pogledu potpunog prihvaćanja suhe gradnje kao suvremenog načina gradnje uz korištenje tipskog materijala koji se ugrađuje kako bi se u sustavu osigurala deklarirana kvaliteta. Odnosno, kako bi se ispunili sve viši zahtjevi tržišta. Kao predvodnik u inovacijama na svjetskom tržištu građevinskih materijala, Knauf je posljednjih desetljeća uvelike pridonio razvoju suhe gradnje na temelju gipsanih ploča kako u Hrvatskoj tako i Europi te su njegova rješenja prepoznata kao garancija visoke kvalitete i učinkovitosti. To nam je omogućilo stjecanje vodeće pozicije na tržištu suhe gradnje u Hrvatskoj i u regiji. Naime, dokazane prednosti suhe gradnje vidljive iz unaprijeđene zvučne izolacije, zaštite od požara kao i sigurnost u svakodnevnoj uporabi doprinijele su da suha gradnja postane sinonim za brzu, sigurnu i kvalitetnu gradnju eksterijera i interijera. Opća prihvaćenost suhe gradnje u stanogradnji i u sve većoj mjeri u području DIY (uradi sam), rezultirala je time da se Knauf proizvodi raspoloživi u svim vodećim trgovinama građevinskog materijala u Hrvatskoj i regiji. S prihvaćanjem ovog načina gradnje za područja interijera svake namjene: stambene, poslovne, proizvodne, ugostiteljske itd. opseg primjene je iz godine u godinu značajno rastao, a Knauf je prepoznat ne samo kao proizvođač građevinskih materijala, već kao i pružatelj usluga savjetovanja tijekom faze projektiranja i izvođenja.

Osim brzine gradnje, koje su glavne prednosti suhe gradnje (knaufa)?

Kao što sam već spomenuo, suha gradnja je postala sinonim za brzu, sigurnu i kvalitetnu gradnju eksterijera i interijera. Kvalitetna izvedba te brza i suha montaža koja ne iziskuje dodatno vrijeme za sušenje konstrukcije samo su neke od njezinih prednosti. Također, precizno tvornički izrađeni proizvodi predstavljaju međusobno usklađene elemente koji se montiraju kao Knauf suhomontažni sustav osiguravajući zahtjevima korisnika. Također, suha gradnja omogućuje minimalno vremena sušenja i to kod zaglađivanja spojeva i po potrebi površina, time se u postojeću građevinu unosi neznatna količina vlage dok se nastavni radni postupci nastavljaju bez duljeg čekanja, omogućujući brzinu postupka. Prilikom ugradnje nastaje minimalan otpad kojeg je jednostavno transportirati s gradilišta. Još jedna prednost je i ta što čelične profile i sve gipsane ploče možemo po potrebi izraditi po mjeri, što kod većih objekata rezultira velikim uštedama za sve sudionike u gradnji. Standardizirani proizvodi omogućuju izradu različitih rješenja bez posebne pripreme, a primjerice volumen transporta za istu ciljanu količinu pregradnih zidova je višestruko manji u usporedbi s potrebnim prijevozom materijala za klasičnu gradnju - to je nezaobilazna ekološka prednost aspekt ovog načina gradnje. Kao domaći proizvođač jedna od naših prednosti je i brza isporuka, stavka koja je od izuzetnog značenja svim investitorima. Međutim, jedna od najvažnijih značajki je svakako potpuna negorivosti gipsa kao građevinskog materijala uz zanimljivu činjenicu da gips ima isto pH faktor kao i ljudska koža, bezmirisan je i ne ispušta štetne plinove. Ukratko, najveća prednost suhe gradnje je što ispunjava sve fizikalno mehaničke zahtjeve koji su nužni na projektima (zvučna i protupožarna zaštita, neškodljivost, brzina i laka gradnja, postojanost, izrada po mjeri - ušteda prostora).

Koliki problem danas za vašu branšu predstavlja nedostatak stručne radne snage?

Naravno, nedostatak stručne radne snage na tržištu je uočljiv. Standardi i zahtjevi su sve veći, volumeni radova su u porastu, a i evidentno je na tržištu i manjak dobrih i vrhunskih majstora. Međutim, zbog jednostavnosti primjene i uz naše stalne aktivnosti stručnog savjetovanja kod izvođačkih tvrtki i ponude internih tečajeva edukacije s uvijek aktualnim specijaliziranim temama vidljiv je trend da se obrtnici iz drugih područja gradnje sve češće bave i suhomontažnom gradnjom. Međutim, specijalizirane tvrtke su i dalje nositelji ovoga načina gradnje i one predstavljaju fokus naše pažnje u razvoju primjene suhomontažne izgradnje. Nedostatka kvalitetne radne snage pokušavamo ublažiti kontinuiranim ulaganjem u razvoj i edukacijom svojih zaposlenika, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu te privlačenjem najboljih talenata. Cilj nam je svim partnerima pružiti 'know how' u svim segmentima našeg poslovanja.

Znači li to da imate svoje projekte obrazovanja 'knauf majstora'?

Prilikom suradnje sa strukovnim školama imali smo ključnu ulogu u pokretanju prvih odjela, tj. kod izrade nastavnih planova za prve generacije učenika. Međutim, smatramo da je potrebno više raditi na popularizaciji ovog zanimanja kako bi se povećao broj upisanih učenika u strukovne škole. Zanimanje je i dalje vrlo traženo i prema našim saznanjima nema nezaposlenih montera suhe gradnje. Također, sponzori smo Hrvatskoj udruzi montera suhe gradnje i aktivno sudjelujemo u njenom radu kroz edukacije te držimo osnovne i napredne specijalističke seminare u Knauf tvornici u Kninu te na samim gradilištima za montere suhe gradnje i građevinske tvrtke. Izvođače te ostale dionike iz lanca poslovanja vodimo na stručne edukacije kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Kako zadnjih godina posluje sama tvrtka Knauf u Hrvatskoj i kakvi su vam planovi?

Moramo se pohvaliti izvrsnim rezultatima. Prihodi su u prošloj godini porasli za 17% dok je neto dobit porasla za 16%. Također, u 2018. godini broj zaposlenih porastao je za 19%, čime je ukupan broj dosegao 117. Imamo ambiciozne planove za 2019. godinu, rast prihoda oko 7% i neto dobiti za oko 9%, što će sigurno rezultirati i dodatnim povećanjem tima. Također, cilj nam je biti još dostupniji našim poslovnim partnerima od trgovaca i izvođača pa sve do projektanata i arhitekata kako bismo osnažili svoju ulogu ne samo vrhunski proizvođač građevinskih materijala već i pružatelja usluga savjetovanja tijekom faze projektiranja i izvođenja.

'Hrvatska ukorak s Europom i svijetom'

Ima li nekih bitnih razlika u trendovima u građevinskoj industriji između zemalja EU i Hrvatske?

Hrvatska ide u korak sa svjetskim i EU trendovima u građevinarstvu, a vidljivo je to i po potrošnji četvornih metara gipsanih ploča po stanovniku koja u Hrvatskoj iznosi oko tri četvorna metra po stanovniku, čime ne zaostajemo za razvijenim srednjoeuropskim tržištima, kao ni po širini asortimana. Nadalje, ne postoje neke bitne razlike između hotela ili poslovnih zgrada izgrađenih u domicilnoj državi stranog investitora ili onih koji su realizirani u Hrvatskoj. Naime, naši sustavi gradnje, uz manje razlike za područje Mediterana i skandinavskih zemalja zbog klimatskih uvjeta, primjenjuju se na isti način.