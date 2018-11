Godinama bio vlasnik kioska, a onda otišao u Njemačku i sada je cijenjeni inženjer

Foto: Getty Images

Puljanin Dean Tomić odlučio se u 50-im godinama života, nakon 20-ak godine pauze, vratiti inženjerskoj struci. Odlučio je promijeniti posao, grad i državu te je odselio u Berlin gdje danas lijepo zarađuje i cijene ga kao stručnjaka.

Glas Istre piše kako ga mnogi znaju kao vlasnika kioska u Prvomajskoj ulici. Prije toga diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Rijeci, u roku, bio odličan student, radio je godinu dana u struci i onda otvorio svoj mali obrt. Nakon dvadesetak godina odlučio je s time stati i probati vratiti se u struku. Podršku od prijatelja inženjera u Hrvatskoj nije dobio.

"Puno je to vremena, jako puno. Pa moja djeca već studiraju!", "Tko, ti? Hahahaha… Ma, što je tebi? Pa koliko si radio u struci, godinu dana, a imaš 20 godina pauze, ma daj, molim te, zaboravi na tu ideju, nemoj više nikad o tome razmišljati", "Čuj, svi mi znamo da si bio odličan student, ali - tebe je vrijeme pregazilo. Tehnika je otišla jako daleko od onog vremena kada si ti studirao. To moraš shvatiti i prihvatiti. Tada će ti biti lakše", "Deane, to što si bio nabubao na faksu ti je ishlapilo i nemaš ništa od toga što si studirao. Uzalud si vrijeme potrošio", samo su neki od komentara s kojima se Tomić susreo.

- Da se pitaju moji studentski kolege, sada ljudi na vodećim pozicijama u Puli i Istri, ja ne bih mogao zaraditi ni za burek, ali budući da se sada pitaju Nijemci, imam mjesečni prihod koji za realnu konzumaciju života ne mogu potrošiti. Jer, realno, ne treba ti 100 pari cipela mjesečno. Sad sam Puljanin s berlinskom adresom.