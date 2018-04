Gasfin čeka odgovor Vlade za Omišalj

Prva dražba za milijun Dininih kvadrata procijenjenih na 400 mil. kn bit će 25. travnja/Boris Ščitar/PIXSELL

Intenziviraju li se aktivnosti Gasfin Grupe koju vodi Davor Grčević na planu mogućnosti razvoja industrije na otoku Krku u području ukapljenog prirodnog plina (LNG-a), kako za vlastite, tako i za javne potrebe, i je li moguća suradnja s tijelima javne vlasti - znat će se brzo.

Iz Gasfina diplomatski navode da su nadležnim tijelima prezentirali te dostavili plan integralnog gospodarskog programa obnove i modernizacije industrijske lokacije Omišalj. A kako tvrde, sad se očekuje njihov odgovor.

Uskoro detalji

Doznaje se i da uskoro planiraju predstaviti detaljnije planove koji se tiču dijela zemljišta bivšeg kompleksa propale Dina Petrokemije kojim su ovladali kroz otkup razlučnih prava i sudske procese. Nove momente tako najavljuju iz svog hrvatskog ureda. Najzanimljivije je pitanje zone rizika za zemljište u Omišlju (Dina) s kojim raspolažu u kontekstu mogućeg izvlaštenja povodom realizacije strateškog projekta RH terminala za ukapljeni prirodni plin s kojim Vlada kreće.

No tu opciju odbacuju i kažu "kako će se iz planova biti razvidno da izvlaštenje nije potrebno ni opravdano jer je LNG terminal sastavni dio Gasfinovog integralnog gospodarskog programa."Putem svojih tvrtki u Hrvatskoj - Trans Energy i Adria Polymers, Gasfin očito priprema teren za širi projekt: Osiguranje dobave LNG-a, proizvodnja i distribucija struje te proizvodnja polimera na bazi sirovina iz plina na lokaciji propale Dine.

Tako praktički tempo pojačava istodobno kako se dinamizira i proces LNG-a kojeg diktira Vlada, a kojem su dali podršku. Adria Polymers npr. uplatila je izlicitiranih 17,5 mil. kn za 266.000 m2 u Dininom kompleksu tek nedavno, a time sad dolazi i u posjed zemljišta koje je u stečaju pripadalo bivšoj Dininoj tvrtki Piros.

Presudna zemljišta

U rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nakon propasti Ježićevog carstva zainteresirani su izgleda i za zemljište druge bivše Dinine tvrtke Ćuf koja je ipak završila u stečaju (u ožujku), a raspolaže s 300.000 m2 gdje se i predviđala gradnja kopnenog LNG terminala.

Prvo stečajno ročište za Ćuf se na Trgovačkom sudu u Zagrebu očekuje 6. lipnja, a sve do otvaranja postojala je i opcija da Gasfin pristupi dugu kako dužnik ne bi završio u stečaju. U sudskim papirima stoji i da je bio određen i rok od 30 dana za prikupljanje dokumentacije kojom bi se ispunile zakonske pretpostavke za pristup dugu. No, to nije bilo moguće jer nisu okončani pregovori s Ministarstvom financija oko plaćanja poreznog duga. I na riječkom sudu krenule su aktivnosti na prodaji zemljišta na kojima su bivši pogoni Dine.

Za račun subjekta stečajne mase, budući da je Dina izbrisana iz registra, zakazana je 25. travnja prva dražba za milijun m2, procijenjenih na 400 mil. kn s limitom od 2/3 utvrđene vrijednosti. Kako se neće moći prodati za manje od 267 milijuna kuna, pitanje je što će ročište donijeti.