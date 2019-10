FOTO/VIDEO: Gradnja pristupnih cesta Pelješkom mostu konačno može početi!

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Dionicu Duboka - Sparagovići/Zaradeže gradit će austrijski Strabag, dok će dionicu stonske obilaznice i poddionice Sparagovići/Zaradeže - Prapratno i Prapratno - Doli graditi grčki Avax. Radi se o ukupno 30-ak kilometara pristupnih cesta.

Strabag je za izgradnju dionice Sparagovići/Zaradeže ponudio cijenu od 478,3 milijuna kuna bez PDV-a, a Avax za svoju dionicu 511,5 milijuna kuna, također bez PDV-a.

Grci od trenutka uvođenja u posao imaju 28 mjeseci za završetak svoje dionice, a Austrijanci 33 mjeseca. Radi se o zahtjevnim dionicima, s nekoliko mostova, vijadukata i tunela.

Tvrtke koje su danas potpisale ugovore trebale bi biti uvedene u posao u roku od 70 dana.

Butković ne očekuje probleme ni tužbe

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da današnjim potpisivanjem ugovora završava prva faza natječaja, da se kreće u izgradnju pristupnih cesta te da ne bi trebalo biti problema u samoj gradnji, no da se nikada ne zna što će se događati u budućnosti.

Na pitanje je li ga strah da bi nešto moglo krenuti po zlu, Butković je kazao da sa spomenutim izvođačima, procesom i pripremnom dokumentacijom koju su napravile Hrvatske ceste, dobrim projektantima i dobrim nadzorom ne očekuje veće probleme, jer se radi o svjetskim tvrtkama.

Smatra da je situacija definirana i ne očekuje nikakve tužbe na Upravnom sudu, što ionako ne bi spriječilo izgradnju pristupnih cesta. Nije mogao odgovoriti hoće li biti vremenske razlike između završetka Pelješkog mosta i pristupnih cesta.

"Vjerujem da će se sve završiti u ovoj financijskoj perspektivi, jer to moramo. Mi moramo ove novce potrošiti do kraja 2023. godine a to će se dogoditi puno prije", rekao je Butković.

Dodao je da se radi o zahtjevnom projektu, odnosno o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u državi.

"Radi se o dobrim izvođačima, a mi ćemo ih stisnut da krenu što prije", naglasio je Butković.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić rekao je kako je ključno što su izvođači već sada spremni početi određene radove poput formiranja gradilišta, dopreme strojeva i slično. Kazao je da je i njima u interesu početi što prije kako bi skratiti rokove, a time i troškove.

Naveo je i da je ukupna vrijednost u srijedu potpisanih ugovora nešto malo manje od 990 milijuna kuna , a u ukupnim iznosima, zajedno s ugovorom za most, 3,1 milijardu kuna.

Generalni direktor Avaxa Christos Ioannou rekao je da ta tvrtka pridaje veliku važnost gradnji stonske obilaznice i poddionice Sparagovići/Zaradeže - Prapratno i Prapratno - Doli, te da je ponosna što je dio tog projekta važnog za Hrvatsku. Istaknuo je da će projekt završiti kvalitetno i na vrijeme, dok je direktor Strabaga Veljko Nižetić naglasio da je taj projekt važan i za Strabag koji je u Hrvatskoj više od 20 godina. Po njegovim riječima, jamstvo da će njihov dio projekta bit uspješno završen je što Strabag ima i financijsku stabilnost, tehničko znanje, ali i tisuću zaposlenih u Hrvatskoj. Radove će, kazao je, početi vrlo brzo, u skladu s ugovorom.

Potpisivanju ugovora svjedočio je i premijer Andrej Plenković koji je izvođačima poželio sreću u građenju te brzi završetak radova.

Poznato je da su se i Strabag i Avax žalili na izbor one druge s tim da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u rujnu objavila rješenje kojim je odbila žalbu Strabaga na izbor Avaxa, kao i rješenje kojim je odbijena žalba Avaxa na izbor Strabaga.

Javni natječaji za izgradnju poddionice Sparagovići - Prapratno i Prapratno - Doli, koji čini južni dio pristupnih cesta Pelješkom mostu i dužine je 18 kilometara, te Duboka - Sparagovići, dugačku 12 kilometara, bili su otvoreni još lani, no žalbe sudionika natječaja na odluke o izboru izvođača onemogućavale su tako potpisivanje ugovora i početak njihove izgradnje.

Predviđeni rok za izvođenje radova na sve četiri faze projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom je 33 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, dok je referentan rok Hrvatskim cestama za završetak svih radova 31. siječnja 2022. godine.

Ugovor za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama, vrijedan 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) potpisan je 23. travnja prošle godine između predstavnika Hrvatskih cesta (HC) i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporationk, a 85 posto prihvatljivih troškova financira se iz EU sredstava.